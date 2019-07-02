Hong Kong'da göstericilerin parlamentoyu işgaline Çin tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump ise göstericilere destek verdi.Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösteriler sırasında protestocuların parlamentoyu basarak, bir süre işgal etmelerine Hong Kong Özerk Yönetimi ve Çin'den tepki geldi.

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, protestocuların eylemini sert sözlerle eleştirdi. Lam, göstericilerin "Aşırı güç kullandıklarını" belirterek, eylemlerini kınadı. Lam, Salı sabahı düzenlediği basın toplantısında, "Bu ciddi şekilde kınamamız gereken bir durum, çünkü Hong Kong'da hiçbir şey hukukun üstünlüğünden daha önemli değildir" dedi. Başkan, olay çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Parlamento binasının camlarını kıran ve duvarlara sprey boya ile sloganlar yazan göstericiler, İngiltere sömürgesi iken kullanılan Hong Kong bayrağını meclis genel kurul salonundaki kürsüye astı. Meclis duvarlarında asılı bazı politikacıların portreleri de indirildi. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak parlamentodan çıkardı ancak protesto eylemleri dışarıda da devam etti.