HABER

Hong Kong'da göstericilerin parlamentoyu işgaline Çin tepki gösterdi

02.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Hong Kong'da göstericilerin parlamentoyu kısa süreli işgali Çin ve Özerk Yönetim tarafından tepkiyle karşılandı.

Hong Kong'da göstericilerin parlamentoyu işgaline Çin tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump ise göstericilere destek verdi.Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösteriler sırasında protestocuların parlamentoyu basarak, bir süre işgal etmelerine Hong Kong Özerk Yönetimi ve Çin'den tepki geldi.

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, protestocuların eylemini sert sözlerle eleştirdi. Lam, göstericilerin "Aşırı güç kullandıklarını" belirterek, eylemlerini kınadı. Lam, Salı sabahı düzenlediği basın toplantısında, "Bu ciddi şekilde kınamamız gereken bir durum, çünkü Hong Kong'da hiçbir şey hukukun üstünlüğünden daha önemli değildir" dedi. Başkan, olay çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Parlamento binasının camlarını kıran ve duvarlara sprey boya ile sloganlar yazan göstericiler, İngiltere sömürgesi iken kullanılan Hong Kong bayrağını meclis genel kurul salonundaki kürsüye astı. Meclis duvarlarında asılı bazı politikacıların portreleri de indirildi. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak parlamentodan çıkardı ancak protesto eylemleri dışarıda da devam etti.

Olaylardan sonra Çin hükümeti Hong Kong lideri Lam'a ve emniyet güçlerine destek mesajı verdi. Çin Devlet Konseyi'nin Hong Kong'dan sorumlu ofisinden yapılan açıklamada, Hong Kong makamlarının şiddete başvuran göstericilere yönelik soruşturma başlatmasını onayladığı belirtildi. Çin hükümetinden bir sözcü ise gösterileri, "hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan ağır yasadışı eylemler" olarak tanımlayarak "Hong Kong'un temel çıkarlarına aykırı" olarak nitelendirdi.

Trump göstericilere destek

ABD Başkanı Donald Trump ise göstericilere destek verdi. Protestoların amacının "demokrasiyi" getirmek olduğunu kaydeden Trump Çin'i kast ederek, “Maalesef, bazı devletler demokrasi istemiyor” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi olan Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Çin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak Hong Kong'lular söz konusu tasarıya karşı çıkıyor. Haziran başından bu yana gerçekleşen protesto eylemlerine yüzbinlerce kişi katıldı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı. Bir kadın gösterici balkondan düşerek öldü. Hong Kong hükümeti protestolara son vermek amacıyla yasa tasarısını askıya aldı. Ancak muhalefet tasarının askıya alınmasını değil, tamamen iptal edilmesini istiyor. Gösteriler, Pekin yanlısı bir tutum izleyen Hong Kong yönetimini de hedef alıyor.

DW,dpa /TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Sporda şiddeti önleme yasasındaki değişikliklere tepkiSporda şiddeti önleme yasasındaki değişikliklere tepki
Gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı! Gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama

Gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı!

Trump 'teröristlerin Harvard'ı' dedi, o ülkeyi gösterdi

Trump 'teröristlerin Harvard'ı' dedi, o ülkeyi gösterdi

Suudi Arabistan'da Ebha Havalimanı'na saldırı

Suudi Arabistan'da Ebha Havalimanı'na saldırı

ABD'den Kabil'deki saldırıya ve Taliban'a kınama

ABD'den Kabil'deki saldırıya ve Taliban'a kınama

Profesyonel sporcu köpekbalığı saldırısına uğradı!

Profesyonel sporcu köpekbalığı saldırısına uğradı!

Trump, Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

Trump, Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.