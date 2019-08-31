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Hong Kong'da Gösteriler 13. Haftasında

31.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Hong Kong’da başlayan gösterilerin 13. Haftasında bugün eylemciler polisle çatıştı. Bu hafta sonu düzenlenen gösteriler Çin Komünist Parti yönetiminin Hong Kong’da demokratik seçimleri yasaklamasının beşinci yıldönümüne denk geliyor

Hong Kong'da Gösteriler 13. Haftasında

Hong Kong’da başlayan gösterilerin 13. Haftasında bugün eylemciler polisle çatıştı. Bu hafta sonu düzenlenen gösteriler Çin Komünist Parti yönetiminin Hong Kong’da demokratik seçimleri yasaklamasının beşinci yıldönümüne denk geliyor.

Polis göstericileri Çin hükümetine ait temsilcilikten uzak tutmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı. Polis hükümet binasına giden yolları ve metro hatlarını da ulaşıma kapattı. Göstericilerin yol açtığı bir yangın da söndürülürken, polis eylemcileri geri çekilmeye zorladı. Hong Kong emniyeti yıldönümü nedeniyle gösterileri yasaklamıştı.

Gösteriler ilk olarak Hristiyan bir grubun düzenlediği “dini bir toplanma” adında başlatıldı. Hong Kong’da dini gerekçeli mitingler yasak değil. Bir futbol sahası yakınında toplanan göstericiler bir Methodist kilisesine yürüyüş düzenledi.

İlahiler söyleyerek ve demokrasi yanlısı sloganlar atarak yürüyen göstericiler, kiliseden sonra yönlerini Hong Kong’un Çin tarafından atanan liderinin konutuna çevirdi. Siyah gömlek giyen göstericiler ana yollara ve kavşaklara yerleşirken polis de yol üzerinde göstericileri engellemek için barikatlar yerleştirdi.

Göstericiler polise ellerindeki cisimleri atmaya başlayınca ve bazı göstericiler de lazer kalemleri tutunca polis müdahale etmeye karar verdi ve eylemcileri hükümet binasına yaklaştırmamak için göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla karşılık verdi.

Hong Kong polisi, beş yıl önceki gösterilere liderlik eden bazı aktivistleri tutukladıktan sonra dün serbest bırakmıştı.

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