Hong Kong'da gösteriler devam ediyor

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da çoğunluğu siyah giyinmiş on binlerce kişi, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protestolara devam etti.

Protestocular, dün askıya alınan tasarının tamamen iptal edilmesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürüdü.

Siyah kıyafetler giyen grup, beyaz pankartlar taşıdı.

Gösteri alanına giden pek çok cadde ve sokak polis tarafından kapatıldı.

Bu arada, gösteriye katılan bazı işçi sendikaları ve öğretmen dernekler, yarın iş yerlerinde ve okullarda greve gidilmesi çağrısı yaptı.

Carrie Lam, dün yaptığı basın toplantısında, "toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığı" için yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler ise tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protestolarda şu ana kadar 11 gösterici gözaltına alındı. Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda ise 79 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde protestoculara plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı.