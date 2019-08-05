HABER

Hong Kong'da grevin gölgesinde eylem

05.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Genel grevin ilan edildiği Hong Kong'da göstericiler bugün bir kez daha sokağa çıktı.

Hong Kong'da grevin gölgesinde eylem

Tansiyonun yükseldiği eylemler sırasında polis 82 kişiyi gözaltına aldı.Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden gösterilerde polis, bir günde 82 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılar, Hong Kong polisinin eylemler sırasında bir günde gerçekleştirdiği en fazla gözaltı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltılar, şehir çapında gerçekleştirilen grevin bir parçası olarak düzenlenen eylem sırasında yapıldı. Genel grev nedeniyle toplu taşıma hizmetinin durma noktasına geldiği Hong Kong'da bazı tren ve otobüs seferlerinin yapılmaya başlaması ile on binlerce gösterici kentin farklı noktalarında eylem düzenledi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiye başvurdu. Siyah kıyafetli göstericilerin bazı sokak ve ana caddeleri saatlerce işgal ettiği bildiriliyor.

Pekin'in destek verdiği Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, son iki hafta içerisinde yaptığı ilk açıklamada göstericilerden gelen istifa çağrılarına kulak tıkayarak, hükümetin asayişi sağlamakta kararlı olduğunu söylemişti. Gösterilerin Birleşik Krallık'ın eski kolonisi olan Hong Kong'un ekonomisine zarar verdiğini belirten Liam, "Devrim istediklerini öne sürüyorlar. Bu eylemler siyasi taleplerinin ötesine geçiyor" demişti.

Gösteriler sırasında çatışma

Hong Kong'daki gösteriler sırasında North Point bölgesinde göstericilerin barikat kurmak istemesi üzerine çatışma çıktı. Akşam saatlerinde çıkan çatışmada bölgede yaşayanların sopalarla göstericilere saldırdığı belirtiliyor. Göstericilerin trafik konileri, metal barikat parçaları ve sopalarla karşılık verdiği bildiriliyor. Associated Press haber ajansı göstericilere müdahale eden grubun kimliğinin bilinmediğini duyurdu.

Gösterilerin çıkış noktası tepki toplayan yasa tasarısı

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemişti.

Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor.

Hong Hong polisi göstericilere karşı orantısız güç kullanmakla eleştiriliyor. Ancak polis gösteriler sırasında tansiyonun hızlı bir şekilde yükseldiğini ve eylemlerin kontrolden çıktığını savunuyor. Resmi verilere göre Hong Kong'daki protestoların başlangıcından bu yana 420 kişi gözaltına alındı. Polis, iki ay içerisinde güvenlik güçlerinin 160 plastik mermi ve yaklaşık bin adet göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını açıkladı.

dpa,rtr,AP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Burası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın neredeBurası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın nerede
Trump İki Silahlı Saldırının Ardından Konuştu: ‘Ulus Olarak Irkçılığı Kınamalıyız’Trump İki Silahlı Saldırının Ardından Konuştu: ‘Ulus Olarak Irkçılığı Kınamalıyız’
Enflasyondaki Artış MB’nin Yıl Sonu Hedefiyle Uyumlu Mu?Enflasyondaki Artış MB’nin Yıl Sonu Hedefiyle Uyumlu Mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da askeri birlikte patlama

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.