Hong Kong'da grevin gölgesinde eylem

Tansiyonun yükseldiği eylemler sırasında polis 82 kişiyi gözaltına aldı.Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden gösterilerde polis, bir günde 82 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılar, Hong Kong polisinin eylemler sırasında bir günde gerçekleştirdiği en fazla gözaltı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltılar, şehir çapında gerçekleştirilen grevin bir parçası olarak düzenlenen eylem sırasında yapıldı. Genel grev nedeniyle toplu taşıma hizmetinin durma noktasına geldiği Hong Kong'da bazı tren ve otobüs seferlerinin yapılmaya başlaması ile on binlerce gösterici kentin farklı noktalarında eylem düzenledi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiye başvurdu. Siyah kıyafetli göstericilerin bazı sokak ve ana caddeleri saatlerce işgal ettiği bildiriliyor.

Pekin'in destek verdiği Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, son iki hafta içerisinde yaptığı ilk açıklamada göstericilerden gelen istifa çağrılarına kulak tıkayarak, hükümetin asayişi sağlamakta kararlı olduğunu söylemişti. Gösterilerin Birleşik Krallık'ın eski kolonisi olan Hong Kong'un ekonomisine zarar verdiğini belirten Liam, "Devrim istediklerini öne sürüyorlar. Bu eylemler siyasi taleplerinin ötesine geçiyor" demişti.