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Hong Kong'da hukukçulardan protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 21:17 | Son Güncelleme

Şüphelilerin iadesi yasasında yapılması istenen değişiklik hukukçular tarafından protesto edildi

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yüzlerce hukukçu, iade yasasında, şüphelilerin yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesine izin verecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıya karşı sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İade yasası için önerilen değişikliği protesto eden, siyah kıyafetler giymiş hukukçular, Nihai Temyiz Mahkemesi'nden merkezi yönetim ofislerinin olduğu bölgeye kadar yürüdü.

Yürüyüşü organize eden Dennis Kwok, tasarının, "hukuk sistemine, hukukun üstünlüğüne onarılamaz zarar vereceği" değerlendirmesinde bulundu.

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada birçok milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldırılacağını savunurken, Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.

"Occupy Central" sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.

Çin'den bağımsızlığı savunanlar, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong Özel İdari Bölgesi iade yasası

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