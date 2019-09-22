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Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Çin bayrağını çiğneyen göstericiler, metro istasyonuna zarar verdi - Polis, kurdukları barikatı yakan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler Çin bayrağını indirdi ve bir metro istasyonuna zarar verdi.

Sha Tin bölgesindeki bir alışveriş merkezinde toplanan binlerce kişi, protestolarına, origami kağıdından kuş yaparak başladı.

Barışçıl başlayan gösteri, yere atılan Çin bayrağının çiğnenerek çöpe atılmasıyla devam etti. Göstericilerden bir grup, Sha Tin metro istasyonuna yönelerek kamera, geçiş sistemi ve sensörlere zarar verdi.

Polisin müdahale etmesiyle istasyondan ayrılan protestocular, alışveriş merkezi yakınındaki bir sokakta kurdukları barikatı ateşe verdi.

Polis, göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Ekim Çin Ulusal Bayramı'nda geleneksel havai fişek gösterisinin "kamu güvenliği dikkate alınarak" iptal edildiğini açıklamıştı.

- Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Hong Kong protesto

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