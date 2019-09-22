Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Barışçıl başlayan gösteri, yere atılan Çin bayrağının çiğnenerek çöpe atılmasıyla devam etti. Göstericilerden bir grup, Sha Tin metro istasyonuna yönelerek kamera, geçiş sistemi ve sensörlere zarar verdi.

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler Çin bayrağını indirdi ve bir metro istasyonuna zarar verdi.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

