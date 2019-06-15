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Hong Kong’da hükûmetten geri adım

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hong Kong yönetimi, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protestocuların baskısı sonucu iptal etti.Hong Kong yönetiminin suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını görüşmesi tartışmaya sebep olmuştu.

Hong Kong yönetimi, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protestocuların baskısı sonucu iptal etti.
Hong Kong yönetiminin suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını görüşmesi tartışmaya sebep olmuştu. Yasayla birlikte muhaliflerin, din adamlarının ve Çin rejimine karşı çıkanların adil bir yargılama olmadan hapsedilmesinin önünün açıldığını ileri süren Hong Kong halkı, sokaklara döküldü. Hong Kong’lu protestocular 6 gün süren direnişin sonunda yasa tasarısına karşı hükumete karşı zafer kazandı. Hong Kong Başkanı Carrie Lam, yasa tasarısının askıya alındığını ilan etti. Milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantıdan sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Carrie Lam, yasa tasarısının askıya alındığını ve tasarıyla ilgili yapılacak görüşmenin de iptal edildiğini söyledi. Lam, tasarıyla ilgili bu yıl bir görüşmenin de olmayacağının altını çizerek, ilerleyen yıllarda tartışmanın yeniden açılacağının ışığını yaktı.
Başkan Lam, “Kuşkuları kaldırmak ve farklı düşünceleri azaltmak için epey girişimde bulunduk. Geçtiğimiz haftada on binlerce insan protestolara ve toplantılara katıldı. Meydana gelen ciddi çatışmalarda onlarca polis, basın mensubu ve siviller yaralandı. Bundan üzüntü duydum” diyerek protestoların bu kararın alınmasının asıl sebebi olduğunu kaydetti.
Yasa tasarısının askıya alınmasıyla sükûnetin yeniden sağlanacağını umut ettiğini söyleyen Lam, aksi takdirde toplumda başka sorunların meydana geleceğini söyledi.
Yasa tasarısı ile birlikte Başkan Lam’in geleceği sorgulanmaya başlandı. Lam 2017 yılında başkan olmadan önce “eğer kamuoyu benim bu görevi sürdürmemi istemezse istifa ederim” demişti.

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