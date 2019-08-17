Hong Kong’da iade tasarısına karşı gösteriler hız kesmiyor

Hong Kong’da düzenlenen göstericiler üçüncü ayına girerken son zamanlarda Çin hükümeti Hong Kong’un sınırında bulunan Şıncın kentinde güvenlik güçlerinin yaptığı tatbikatlarla bölgeye yönelik müdahalenin sinyallarini verirken, göstericilerden buna ihtimal verenler de vermeyenler de var.

AA muhabirine konuşan Meslek Öğretmeni Sum Ho, göstericilerin, tasarının geri çekilmesi, Hong Kong’daki öğrencilere yönelik kıyım yapılmaması, polisin şiddet eylemlerine yönelik soruşturma yapılması ve yerel hükümetin istifa etmesi yönündeki taleplerin "temel talepleri" olduğunu kaydetti.

Çin ordusunun Hong Kong’a müdahalesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu kaydeden Sum, Çin hükümetinin 30 yıl önce Tieanmın Meydanı’nda göstericilere yaptığı sert müdahalenin o dönemde Hong Kong’da kendilerini de korkuttuğunu söyledi.

Sun, "Ancak bugün, 30 yıl önce Tienanmın’da yaptıklarının aynısını Hong Kong’da yapacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

Emekli öğretmen Sun Lee de "Çin hükümeti ne isterse yapar, bu bizim kontrolümüzde değil." ifadelerine yer verdi.

Hong Kong’da bugün Charter Garden gösterisinin yanı sıra öğleden sonra Hun Hom bölgesinde de gösteri yapılması planlanıyor.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.