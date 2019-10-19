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Hong Kong'da ışıklı gece protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Hong Kong'da yasağa rağmen protestolar devam ediyor

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da, polisin yarın yapılması planlanan gösteriye izin vermemesi kararına tepki için göstericiler şehirde bulunan Edinburg Meydanı'nda toplandı.

"South China Morning Post"un haberine göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin yarın yapılması planlanan protestonun yasaklanması kararına tepki olarak göstericiler şehir meydanında toplandı.

Tepki olarak ellerinde tuttukları akıllı cep telefonlarının ışıklarını yakan göstericilerden bazılarının ABD bayrakları taşıdıkları ve grup içinde yer alan bazı kadınların da "Adalet kazanacak" yazılı pankartları taşıdıkları gözlendi.

Polis, Hong Kong'da kitlesel gösterileri organize eden gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin yarın için planlanan yürüyüş başvurusunu reddetmişti. Karara önceki protestolarda yaşanan şiddet olaylarını gerekçe gösteren polis, yürüyüş güzergahı üzerinde daha önce şiddet eylemlerinin hedefi olan metro ve polis karakolları gibi binaların olduğunu belirtmişti.

Maske yasağına karşı pazar günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin verilmemesi göstericilerin tepkisine neden olmuştu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Ekim'de bölgede dört aydır süren gösterilere yönelik hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.

Öte yandan, aralarında Senatör Ted Cruz ve Temsiciler Meclis Üyesi Alexandra Ocasio Cortez'ın da bulunduğu ABD'li meclis üyesi, Apple'a yazdıkları mektupta, şirketin daha önce mobil mağazasında bulunan uygulamayı kaldırma kararını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurmuştu.

- Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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