Hong Kong'da ışıklı gece protestosu

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da, polisin yarın yapılması planlanan gösteriye izin vermemesi kararına tepki için göstericiler şehirde bulunan Edinburg Meydanı'nda toplandı.

"South China Morning Post"un haberine göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin yarın yapılması planlanan protestonun yasaklanması kararına tepki olarak göstericiler şehir meydanında toplandı.

Tepki olarak ellerinde tuttukları akıllı cep telefonlarının ışıklarını yakan göstericilerden bazılarının ABD bayrakları taşıdıkları ve grup içinde yer alan bazı kadınların da "Adalet kazanacak" yazılı pankartları taşıdıkları gözlendi.

Polis, Hong Kong'da kitlesel gösterileri organize eden gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin yarın için planlanan yürüyüş başvurusunu reddetmişti. Karara önceki protestolarda yaşanan şiddet olaylarını gerekçe gösteren polis, yürüyüş güzergahı üzerinde daha önce şiddet eylemlerinin hedefi olan metro ve polis karakolları gibi binaların olduğunu belirtmişti.

Maske yasağına karşı pazar günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin verilmemesi göstericilerin tepkisine neden olmuştu.