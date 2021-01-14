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  4. Hong Kong’da kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişi gözaltına alındı

Hong Kong’da kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişi gözaltına alındı

14.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Hong Kong polisi, Tayvan’a kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişiyi gözaltına aldı.Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde polisin, Ağustos ayında Tayvan’a gitmek üzere Hong Kong’dan tekneyle kaçmaya teşebbüs etmekle suçlanan 12 demokrasi yanlısı eylemciye yardım etme gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Hong Kong polisi, Tayvan’a kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişiyi gözaltına aldı.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde polisin, Ağustos ayında Tayvan’a gitmek üzere Hong Kong’dan tekneyle kaçmaya teşebbüs etmekle suçlanan 12 demokrasi yanlısı eylemciye yardım etme gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanların 18-72 yaşları arasında olduğu, aralarında avukat Daniel Wong’un da bulunduğu belirtildi. Wong, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, polisin dairesine yerel saatle 06.00’da geldiğini ifade etti.
Tayvan’a kaçma girişiminde bulunanların, hükümet karşıtı protestolarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Polisin halen bilgi topladığı, şu anda bir bilgi paylaşılmayacağı belirtildi.
Çin’in Haziran 2020’de Ulusal Güvenlik Yasasını yürürlüğe koymasının ardından Tayvan, Hong Kong’daki demokrasi yanlısı aktivistler için hedef haline geldi. Ulusal Güvenlik Yasası ile ayrılıkçılar ve demokrasi yanlıları, söz konusu suçları işlemeleri 3 yıldan müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılabiliyor. Ulusal Güvenlik Yasası merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor.

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