Hong Kong'da maske yasağı protestoları sürüyor

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar devam ediyor.

Yağışlı havaya rağmen Hong Kong'un sokaklarını dolduran çoğunluğu maskeli on binlerce kişi, "Maske giymek suç değildir." sloganları eşliğinde yürüdü.

Polis bazı noktalarda göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Protestoya katılanlardan Patricia Anyeung, Baş Yönetici Carrie Lam'ın kentte istediği her yasağı getirme hakkının olmadığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, protestolar sırasında "yasa dışı ve yasal toplanmalarda maske giyilmesine bir yıl hapis ve para cezası getiren yasağı ihlal ettiği için çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

- Metro istasyonlarının yarısı açıldı

Dünkü protestolarda şiddetin dozunun artması nedeniyle kapatılan tüm metro ve tren istasyonlarının yarısı açılırken, çok sayıda alışveriş merkezi kapılarını açmadı.