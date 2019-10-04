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Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Hong Kong lideri Lam, maske yasağıyla şiddetin duracağını ümit ettiklerini söyledi.Hong Kong lideri Carrie Lam bugün yaptığı açıklamada, protestocuların yüzlerini gizlemek için kullandıkları yüz maskesi takılması yasağının yarın yürürlüğe gireceğini söyleyerek, yasağın getirilmesiyle şiddetin duracağını ümit ettiklerini söyledi.Dün Hong Kong medyasında çıkan haberlerde, yetkililerin hükümet karşıtı protestolar karşısında tedbir almak için sömürge döneminden kalma acil durum yasalarını kullanmayı planladığı ancak, Hong Kong’ta Acil Durum Yönetmeliği olarak adlandırılan mevzuatın 50 yıldan uzun bir süredir kullanılmadığı yer almıştı.

Hong Kong lideri Lam, maske yasağıyla şiddetin duracağını ümit ettiklerini söyledi.
Hong Kong lideri Carrie Lam bugün yaptığı açıklamada, protestocuların yüzlerini gizlemek için kullandıkları yüz maskesi takılması yasağının yarın yürürlüğe gireceğini söyleyerek, yasağın getirilmesiyle şiddetin duracağını ümit ettiklerini söyledi.
Dün Hong Kong medyasında çıkan haberlerde, yetkililerin hükümet karşıtı protestolar karşısında tedbir almak için sömürge döneminden kalma acil durum yasalarını kullanmayı planladığı ancak, Hong Kong’ta Acil Durum Yönetmeliği olarak adlandırılan mevzuatın 50 yıldan uzun bir süredir kullanılmadığı yer almıştı. Yürütme Konseyi toplantısının ardından ilan edilmesi beklenen yasak için Lam, Yürütme Konseyinin toplanmasına gerek olmadığını söyledi. Lam, yasakla birlikte Hong Kong’un bir acil durum içinde olmayacağını söyledi.
Güvenlik Sekreteri John Lee Ka-chiu ise üç durum halinde maskelerin takılabileceğini, bu durumların ise çalışırken meslekleri icabı maske takması gerekenler için, dini nedenlerden ve sağlık nedenleriyle olabileceğini söyledi.

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu

Hong Kong’da maske yasağıyla gösterilerin bitmesi umudu
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