Hong Kong'da maskeli bir grup protestoculara saldırdı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin'e iade yasa tasarısına karşı devam eden protestolarda beyaz kıyafetli ve yüzleri maskeli bir grup, metro istasyonunda ellerindeki sopalarla göstericilere saldırdı.

Yuen Long metro istasyonunda meydana gelen olayda, yüzleri maskeli, beyaz kıyafetli onlarca kişi, ellerindeki bambu ve demir sopalarla göstericileri darbetti.

Aralarında milletvekili ve gazetecilerin de bulunduğu göstericilere saldıran maskeli grup, Demokrat Parti milletvekili Lam Cheuk-ting'i, bazı gazetecileri ve yolcuları yaraladı.

Hong Kong hükümeti, metrodaki saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Hong Kong Gazeteciler Cemiyeti de yaptığı açıklamada, erkek bir muhabirin dövüldüğünü aktardı.

Protestoyu organize eden Sivil İnsan Hakları Cephesi ise polisin istasyondaki olaya müdahale etmek yerine, Sheung Wan'da göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini kaydetti.

Olayın ardından metro istasyonu geçici olarak kapatıldı.

Victoria Parkı'ndan gruplar halinde yürüyüşe başlayan protestocular, emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine eylem rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı.