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Hong Kong'da meclis oturumu protestolar nedeniyle iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Baş Yönetici Carrie Lam, milletvekillerinin protestosu nedeniyle bir kez daha mecliste konuşma yapamadı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özerk İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, protestolar nedeniyle bu hafta ikinci kez Yasama Meclisi oturumunu terk etmek zorunda kaldı.

Baş Yönetici Lam, demokrasi yanlısı milletvekillerinin meclisteki protestosu nedeniyle bir kez daha kürsüden inmek zorunda kalırken, oturum iptal edildi.

Protestocu milletvekilleri, suçluların iadesi yasa tasarısına karşı hazirandan bu yana devam eden kitlesel protesto hareketinin öncülerinden Yurttaş İnsan Hakları Cephesi lideri Jimmy Sham'in saldırıya uğramasıyla ilgili Lam'ı suçladı.

Meclis sıralarının üzerine Lam'ı elleri kanlı şekilde gösteren fotomontajlı dövizler koyan protestocu vekiller, Lam'ın konuşmasına engel oldu.

Protesto hareketinin önderlerinden Sham, dün gece bir toplantıya gittiği sırada Kawloon bölgesinde ellerinde çekiçler ve bıçaklar taşıyan 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Sham'in saldırıdan yaralı kurtulduğu bildirilmişti.

Lam dün de Yasama Meclisi'nde hükümetin icraat programını anlattığı yıllık konuşmasını protestolar nedeniyle yapamamış, hükümet programını televizyondan duyurmak zorunda kalmıştı.

- Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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