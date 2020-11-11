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Hong Kong’da Muhalif Milletvekillerinden Toplu İstifa

11.11.2020 23:59 | Son Güncelleme

Çin yönetiminin, ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturan siyasetçilerin görevden alınması için özerk Hong Kong yönetimine yetki veren yasa tasarısını onaylamasının ardından demokrasi yanlısı Hong Konglu milletvekilleri toplu olarak istifa etti

Hong Kong’da Muhalif Milletvekillerinden Toplu İstifa

Çin yönetiminin, ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturan siyasetçilerin görevden alınması için özerk Hong Kong yönetimine yetki veren yasa tasarısını onaylamasının ardından demokrasi yanlısı Hong Konglu milletvekilleri toplu olarak istifa etti.

70 milletvekili bulunan Hong Kong meclisindeki 19 muhalif milletvekilinden dördünün yeni yasa uyarınca görevden alınmasının ardından diğer 15 vekil de toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Bu, çoğunluğun anakara Çin’deki yönetim yanlısı milletvekillerinden oluşan meclisin şu an tamamen Pekin destekçisi vekillerden oluşacağı anlamına geliyor.

Muhalif milletvekilleri resmi istifa dilekçelerini yarın teslim edeceklerini basın toplantısında açıkladı.

Çin meclisinde bu hafta başında yürürlüğe koyulan yasada, Hong Kong’un bağımsızlığını destekleyen, Çin’in Hong Kong üzerindeki egemenliğini reddeden, ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturan ve dış güçlerin Hong Kong’la ilgili konulara müdahalesini talep eden milletvekillerinin görevden alınmaları öngörülüyor.

Hong Kong yerel yönetimi yasa tasarısının onaylanmasının ardından muhalif milletvekilleri Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki ve Kenneth Leung’u görevden aldı.

İngiliz himayesiden 1997 yılında çıkan ve o dönemden bu yana Çin yönetimindeki özerk Hong Kong’da geçen yıl demokrasi talebiyle büyük çaplı protestolar düzenlendi.

Özellikle gençlerden oluşan demokrasi hareketinin liderlerinden Wu Chi-wai istifa kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün görevimizden istifa ediyoruz çünkü meslektaşlarımız merkezi yönetimin acımasız kararı nedeniyle görevlerinden alındı” şeklinde konuştu.

İstifa kararının açıklandığı basın toplantısında muhalif milletvekilleri el ele tutuşup “Birlikteyiz” diyerek slogan attı.

Çin yönetimi, geçen yıl pandemi süreci öncesinde aylarca devam eden protestoların ardından bu yıl Haziran ayında tartışmalı bir ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koydu. Söz konusu yasa Amerika da dahil birçok batılı yetkili tarafından Hong Kong’un özerkliğini yok sayan, yetkiyi tamamen Çin yönetimine devreden bir tasarı olarak değerlendiriliyor.

Muhalif milletvekillerinin görevden alınmasının önünü açan yasaya İngiltere’den de tepki geldi.

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “Demokratik muhalefeti rahatsız etme, zaptetme ve diskalifiye etmeye yönelik bu politika Çin’in uluslararası namını zedeliyor ve Hong Kong’un uzun vadeli istikrarını göz ardı ediyor” şeklinde konuştu.

Çinli yetkililerse eleştirileri Çin’in iç işlerine müdahale olarak değerlendirerek reddediyor.

Çin yönetimi yönetimi yanlısı Hong Kong lideri Carrie Lam ise meclisin “vatanseverlerden” oluşması gerektiğinden muhalif milletvekillerinin istifasını yerinde bulduğunu söyledi.

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