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Hong Kong’da olaylı protesto: 36 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Hong Kong’da dün gerçekleştirilen molotoflu protestoların ardından polis, 36 eylemciyi gözaltına alırken, polisin gözaltına aldığı protestocular arasında 12 yaşında bir çocuk da bulunuyor.Hong Kong polisi, bu sabah resmi bir açıklama yaparak dünkü protestolarda şiddet kullanımı ve molotofkokteyli atılması nedeniyle içlerinde 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 36 eylemciyi gözaltına aldığını duyurdu.

Hong Kong’da olaylı protesto: 36 gözaltı

Hong Kong’da dün gerçekleştirilen molotoflu protestoların ardından polis, 36 eylemciyi gözaltına alırken, polisin gözaltına aldığı protestocular arasında 12 yaşında bir çocuk da bulunuyor.
Hong Kong polisi, bu sabah resmi bir açıklama yaparak dünkü protestolarda şiddet kullanımı ve molotofkokteyli atılması nedeniyle içlerinde 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 36 eylemciyi gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada, 12 ila 48 yaş arasındaki 29 erkek ve 7 kadının silah bulundurma ve polise saldırma gibi suçlardan gözaltına alındığı bildirildi. Polis açıklamasında, polise molotofkokteyli ve kaldırım taşı atan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildiği bilgisi de yer alırken, 6 polis memurunun havaya uyarı atışı yaptığı kaydedildi.
Hong Kong yönetiminden gelen açıklamada, “Protestocuların artan yasadışı ve saldırgan hareketleri yalnızca bir taşkınlık değil, aynı zamanda Hong Kong’u oldukça tehlikeli bir durumun sınırına itiyor” ifadeleri kullanıldı.
Önümüzdeki günlerde şehirde daha fazla protesto gösteri planlanıyor. Çarşamba günü Hong Konglu havayolu firması Cathay Pacific Airways’in genel merkezinde düzenlenmesi planlanan gösteride, korku iklimi oluşturan isimsiz eylemleri tanımlayan ortak bir ifade olarak “beyaz terör” karşıtı bir protesto gerçekleştirilecek.
Çin’in Hong Kong’daki gösterilerde yer alan ya da bu gösterileri destekleyen personellerin sözleşmelerini askıya almasını talep etmesinin ardından Cathay Pacific, protestolardaki en büyük kurumsal zayiatı yaşadı.

Hong Kong’da olaylı protesto: 36 gözaltı

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