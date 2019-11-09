Hong Kong’da Ölen Protestocuyu Anma Töreninde ‘İntikam’ Sloganları 

Hong Kong’da genç bir protestocunun ölümünün ardından kent meydanında ‘şehitleri anma’ töreni düzenlendi. Tamar Park’taki anma törenine binlerce göstericinin katıldığı bildiriliyor.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok geçen hafta Pazartesi günü protestolara katıldığı sırada, polisin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada çok katlı bir otoparktan düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yaşamını yitiren genç protestocunun anısına Cumartesi günü kentin merkezinde düzenlenen törene 7 binin üzerinde kişinin katıldığı belirtiliyor.

Törende, göstericilerin kimisi taleplerini yinelerken, birçoğununsa ‘intikam’ sloganları attığı dikkat çekti.

Haziran ayının başından bu yana devam eden gösterilerde protestocuların büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında gerginliğin de sık sık arttığı protestolar sonucu şu ana kadar 3 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Geçmişte İngiliz kolonisi olan ve Hong Kong 1997 yılından bu yana Çin yönetimi altında özel bir özerk statüye sahip.

Hong Kong’daki suçluların Çin’de yargılanmasının önünü açacak bir yasa tasarısına karşı yaz aylarının başında patlak veren protestolar, sözkonusu tasarının Hong Kong yönetimince geri çekilmesine karşı durulmadı ve Hong Kong tarihinin en büyük kitlesel hareketine dönüştü.

