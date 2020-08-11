Hong Kong'da polis baskınına uğrayan gazeteye okur desteği

Gazeteye bir destek de borsadaki hisse sahiplerinden geldi. Demokrasi savunucusu kurumlar tarafından yapılan gazeteye sahip çıkma çağrısı sonrasında Apple Daily'nin ana şirketi Next Digital'in borsa hisseleri cuma gününe oranla yüzde 2 binden fazla değer kazandı.

Çoğunlukla işçilerin yaşadığı Mong Kok semtinde insanlar gazetenin ilk nüshalarını almak için gece saat 2'de sıraya girdi. Sırada bekleyen vatandaşlardan 45 yaşındaki Kim Yau ''Polis dün basın özgürlüğüne vahşi bir müdahalede bulundu. Vicdan sahibi tüm Hong Kongluların Apple Daily'yi desteklemesi gerekiyor. Apple Daily'yi destekleyin!'' dedi.

Bugün yarım milyon adet basılan gazeteyi almak için okurlar gece saatlerinde kuyruklar oluşturdu.Medya patronu Jimmy Lai'nin tutuklanmasına Hong Konglular Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily gazetesini alarak tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerinde büfe ve gazete bayilerinde tükenen gazeteyi almak için insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"Apple Daily savaşmaya devam etmek zorunda"

Bugünkü baskısında "Apple Daily mücadeleye devam etmek zorunda" manşetini atan gazete dün bürolarına yapılan baskın, gözaltı ve tutuklamalara geniş yer verdi. Gazetenin konuyla ilgili baş makalesinde "Dün Apple Daily'nin en karanlık günü değil, zira dün yaşananları bizi sindirmek için taciz, baskı ve tutuklamalar takip edecek" denildi.

Gazeteyle dayanışma gösteren destekçilerine atıfta bulunulan makalede ''Her şeye rağmen bir çok okuyucumuzun duaları ve desteği bize onlar yanımızda oldukça yazarların da olacağı inancını veriyor. Apple Daily mücadeleye devam edecek'' denildi. Gazete bugün baskı sayısını 400 bin arttırarak yarım milyon nüshaya ulaştı.

Tutuklananların sayısı artıyor

Hong Kong polisinin dün yaptığı baskın sonrasında Jimmy Lai de dahil toplam on kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Apple Daily yöneticilerinden 23 yaşındaki Agnes Chow ve genç aktivistlerden oluşan ve tartışmalı güvenlik yasayı yürürlüğe girmeden önce dağılan Joshua Wong Demosisto'nun eski liderlerinden biri de var.