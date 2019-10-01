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Hong Kong’da polis göstericiye ateş etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Hong Kong’daki gösterilerde polis, 18 yaşındaki bir protestocuya silahıyla ateş etti.Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde Hong Kong’da gösteriler devam ediyor.

Hong Kong’daki gösterilerde polis, 18 yaşındaki bir protestocuya silahıyla ateş etti.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde Hong Kong’da gösteriler devam ediyor. Bugün düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, Tsuen Wan bölgesinde polis etrafını saran protestoculardan birine gerçek mermiyle ateş etti. Polisin ateş etmesi sonucu 18 yaşındaki gösterici göğüsünden vuruldu. Vurulduktan sonra yere yatan protestocunun, “Beni hastaneye götürün. Hastaneye gitmem lazım” sözleriyle yardım istediği belirtildi. Daha önce gösterilere plastik mermiyle müdahale eden Hong Kong polisi, 4 aydır süren gösterilerde ilk kez gerçek mermiyle bir protestocuyu vurdu.
Polis şefi Yolanda Yu Hoi-kwan olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin hayatının ciddi bir tehdit altında olduğu için kendisini savunma amacıyla göstericiye ateş ettiğini söyledi. Protestocunun durumu hakkında detaylı bilgi vermeyen Yolanda Yu Hoi-kwan, yaralı gencin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Hong Kong Hastane İdare Bürosundan yapılan açıklamada, bugün düzenlenen gösterilerde şuana kadar 2’sinin durumu ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bugün düzenlenen gösterilerde, polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Hong Kong, İngiltere’nin 1842’de başlayan sömürge yönetiminin ardından 1997’de "bir devlet iki sistem" formülüyle yeniden Çin’e devredilmişti. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

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