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Hong Kong’da polis üniversiteyi kuşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

Hong Kong’da günlerdir protestocu öğrenciler tarafından abluka altına alınan üniversite polis tarafından çevrelendi.

Hong Kong’da günlerdir protestocu öğrenciler tarafından abluka altına alınan üniversite polis tarafından çevrelendi. Polis tarafından çevrelenen kampüste 100 öğrencinin sıkıştığı belirtiliyor.
Hong Kong’da aylardır devam eden protesto gösterileri sürüyor. Günlerdir öğrenciler tarafından kuşatılan Hong Kong Politeknik Üniversitesine giren polisler dün öğrencilerle çatıştı. Üniversiteye giren polis ekipleri ve öğrenciler arasında tansiyon yükseldi, yer yer kampüsten ayrılmaya çalışan öğrencilere müdahale edildi. Öğrencilerin barikatları ateşe vermesiyle kampüsün bazı bölgelerinde yangın çıktı. Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, 600 kişinin Politeknik Üniversitesi kampüsünden ayrıldığını ve hepsinin gözaltına alındığını açıkladı. 600 kişiden 200’ünün 18 yaş altındaki öğrenciler olduğu belirtildi. Haftalık basın toplantısında açıklama yapan Lam, en kısa sürede protestocuların kampüsten ayrılmaları için ikna çalışmaları yapıldığını belirtti.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle aylardır şiddetli protestolar yaşanıyor. Yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen protestocularla hükümet güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Geçen haftaki çatışmaların ardından birçok protestocu, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına karşı Hong Kong Politeknik Üniversitesini ablukaya almıştı.

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