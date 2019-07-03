Hong Kong'da polise ait özel verileri internette paylaşanlara gözaltı

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da polislere ait özel verileri internette paylaşan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Siber Güvenlik Başkomiseri Mohammed Swalikh, bölgede devam eden gösteriler sırasında polislere ait özel verileri internette paylaşan 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Swalikh, adresleri ve kimlik kartı numaraları paylaşılan polisler ve ailelerinin tehdit edildiğini belirtti.

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi hafta başında protestolar için sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı. Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı