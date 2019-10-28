Hong Kong'da polisin basın toplantısında protesto

HONG KONG/ Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir muhabir, yaz başından bu yana düzenlenen kitlesel protestolarda polisin basın mensuplarına karşı sert tutum sergilediği gerekçesiyle protesto düzenledi.

Adını açıklamayan ancak sosyal medyada isminin "Amy Ip" olduğu söylenen serbest muhabir, polisin düzenlediği basın toplantısını keserek okuduğu bildiride, "gösteriler sırasında haber yapan basın mensuplarına kötü muamelede bulunduğu ve işlerini yapmalarına engel olduğunu" ileri sürdüğü emniyet mensuplarını protesto etti.

Hong Kong'da basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu savunan Ip, "(Polis) Sahada neler olduğunu bildirmek için görevlerimizi yerine getirmemize engel oluyor. Gaz maskelerimizi çıkarıyor ve hatta bize her seferinde biber gazı sıkıyor." ifadelerini kullandı.

Hong Kong Free Press'in haberine göre, konuşması sırasında emniyet mensuplarına el feneri ışığı tutan Ip, "Siz de el fenerlerinizle bize işte böyle davranıyorsunuz." dedi.

Ip, daha sonra, polis eşliğinde salondan çıkartıldı.