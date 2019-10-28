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Hong Kong'da polisin basın toplantısında protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

Hong Kong sokaklarındaki gelişmeleri takip eden serbest muhabir, polisin düzenlediği basın toplantısını yarıda keserek emniyet güçlerini, "gösterilerde görev yapan medya çalışanlarına kötü muamelede bulunmakla" itham etti

HONG KONG/ Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir muhabir, yaz başından bu yana düzenlenen kitlesel protestolarda polisin basın mensuplarına karşı sert tutum sergilediği gerekçesiyle protesto düzenledi.

Adını açıklamayan ancak sosyal medyada isminin "Amy Ip" olduğu söylenen serbest muhabir, polisin düzenlediği basın toplantısını keserek okuduğu bildiride, "gösteriler sırasında haber yapan basın mensuplarına kötü muamelede bulunduğu ve işlerini yapmalarına engel olduğunu" ileri sürdüğü emniyet mensuplarını protesto etti.

Hong Kong'da basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu savunan Ip, "(Polis) Sahada neler olduğunu bildirmek için görevlerimizi yerine getirmemize engel oluyor. Gaz maskelerimizi çıkarıyor ve hatta bize her seferinde biber gazı sıkıyor." ifadelerini kullandı.

Hong Kong Free Press'in haberine göre, konuşması sırasında emniyet mensuplarına el feneri ışığı tutan Ip, "Siz de el fenerlerinizle bize işte böyle davranıyorsunuz." dedi.

Ip, daha sonra, polis eşliğinde salondan çıkartıldı.

Hong Kong'daki protestolarda polisin "orantısız güç kullanmasını" protesto etmek için dün gösteri düzenleyen bir grupla güvenlik güçleri arasında arbede çıkmıştı.

"Gangster polisler" diye sloganlar atan gruba müdahale eden polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

- Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin anakarası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısını ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitle protestoları başlatmıştı.

Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu. Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmişti.

Tasarının geri çekilmesinin ardından protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Protestocular, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Hong Kong hükümeti, protesto eylemlerine müdahalede bulunan polis memurlarının kişisel bilgilerinin internet ve sosyal medya üzerinde paylaşılarak hedef gösterilmesi ve hakarete uğramasını engellemek üzere, Yüksek Mahkemeden bu tip paylaşımlara kısıtlama getirme yetkisi talep etmişti.

Mahkeme önceki gün verdiği kararla hükümetin talebini kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin anakarası Hong Kong muhabir

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