Hong Kong'da polisin göstericilere müdahalesi sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto düzenleyen göstericilere müdahalesi sürüyor.

Hong Kong'da geç saatlere kadar devam eden operasyonlarında, Hong Kong Island ve Kowloon City semtlerinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışma nedeniyle tüm metro seferleri askıya alındı, otobüs hatlarında ise 60'tan fazla güzergahta hizmet verilmiyor. Kentte ulaşım durma noktasına geldi.

Polis ekiplerinin Mong Kok, Prince Edward, Kwun Tong metro duraklarında göstericileri gözaltına aldığı yerel basına yansıdı. Wan Chai semtinde ise en az 10 protestocunun polis tarafından yakalanarak derdest edildiği gözlemlendi.

- "Hong Kong'un özgürlüğü için savaşıyoruz"

Protestoculardan Herman adlı öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hong Kong'un özgürlüğü için savaşıyoruz. İade tasarısı var ve hükümet taleplerimize cevap vermiyor." diye konuştu.

Diğer bir öğrenci Ashley, gözaltındaki protestocuların serbest bırakılması gerektiğini belirterek "İade tasarısının geri çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.