Hong Kong'da Polisle Göstericiler Arasında Sert Çatışmalar

Hong Kong’da polis izinsiz gösteri düzenleyen binlerce protestocuyu sert müdahaleyle dağıttı. Eylem geçen hafta sonu bir tren istasyonunda gösteri düzenleyen bir kalabalığa çetelerce düzenlenen saldırıyı ve polisin saldırganlara karşı tepkisizliğini protesto etmek amacıyla düzenlendi.

Çete saldırılarının yaşandığı Hong Kong’un Yuen Long banliyösünde, polisin izin vermemesine rağmen siyah giyimli binlerce gösterici toplandı. Yetkililer, göstericilerle semt halkı arasında çatışma çıkabileceği uyarısında bulunsa da, asıl şiddet olayları polisle eylemciler arasında yaşandı. Polis göstericilere coplar ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gaz maskeli ve baretli göstericiler de polise taşlarla saldırdı, zaman zaman da polis müdahalesine karşı kendi inşa ettikleri bariyerlerin ardına gizlendi. Göstericiler güvenlik kameralarından kimliklerini gizlemek için şemsiye kullandı.

Eylemciler bugünkü (Cumartesi) gösterilere 300 bine yakın kişinin katıldığını iddia ediyor. Yetkililerse katılım oranının bu rakamın altında olduğunu savundu. Polisin müdahalesinin ardından yerde kan izlerine rastlandı. Bununla birlikte polislere ve polis araçlarına da saldırılar oldu.