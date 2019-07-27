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Hong Kong'da Polisle Göstericiler Arasında Sert Çatışmalar

27.07.2019 22:36 | Son Güncelleme

Hong Kong’da polis izinsiz gösteri düzenleyen binlerce protestocuyu sert müdahaleyle dağıttı. Eylem geçen hafta sonu bir tren istasyonunda gösteri düzenleyen bir kalabalığa çetelerce düzenlenen saldırıyı ve polisin saldırganlara karşı tepkisizliğini protesto etmek amacıyla düzenlendi

Hong Kong'da Polisle Göstericiler Arasında Sert Çatışmalar

Hong Kong’da polis izinsiz gösteri düzenleyen binlerce protestocuyu sert müdahaleyle dağıttı. Eylem geçen hafta sonu bir tren istasyonunda gösteri düzenleyen bir kalabalığa çetelerce düzenlenen saldırıyı ve polisin saldırganlara karşı tepkisizliğini protesto etmek amacıyla düzenlendi.

Çete saldırılarının yaşandığı Hong Kong’un Yuen Long banliyösünde, polisin izin vermemesine rağmen siyah giyimli binlerce gösterici toplandı. Yetkililer, göstericilerle semt halkı arasında çatışma çıkabileceği uyarısında bulunsa da, asıl şiddet olayları polisle eylemciler arasında yaşandı. Polis göstericilere coplar ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gaz maskeli ve baretli göstericiler de polise taşlarla saldırdı, zaman zaman da polis müdahalesine karşı kendi inşa ettikleri bariyerlerin ardına gizlendi. Göstericiler güvenlik kameralarından kimliklerini gizlemek için şemsiye kullandı.

Eylemciler bugünkü (Cumartesi) gösterilere 300 bine yakın kişinin katıldığını iddia ediyor. Yetkililerse katılım oranının bu rakamın altında olduğunu savundu. Polisin müdahalesinin ardından yerde kan izlerine rastlandı. Bununla birlikte polislere ve polis araçlarına da saldırılar oldu.

Geçen hafta sonu beyaz giyimli ve kimliği belirsiz kişilerden oluşan çete üyeleri, Hong Kong yönetimini protesto eden göstericilere sopalarla saldırmış, saldırganlar çok sayıda kişiyi ağır yaralamıştı. Göstericiler, polisi çete üyelerine karşı tepkisiz kalmakla, hatta işbirliği yapmakla suçluyor. Olayın yaşandığı tren istasyonu çevresinde, genellikle köylüler yaşıyor ancak bölge yerel Çin mafyasının denetimi altında bulunuyor.

Gösteriler temelde 1999’da İngiltere’den Çin idaresine geçen Hong Kong’da halkın Pekin yönetimine tepkisi olarak görülüyor. Yaz başında tetiklenen ilk gösteriler, tutuklu ve zanlıların Çin’e gönderilmesini öngören yasa tasarısını hedef almıştı. Hong Kong yönetiminin bu tasarıyı iptal etmesine rağmen gerek sert polis müdahalelerine yönelik gerekse Hong Kong’un yerel idarecisi Carrie Lam’in istifasını talep eden gösteriler geniş çaplı olarak devam etti.

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