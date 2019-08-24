Hong Kong’da Polisle Göstericiler Çatıştı

Hong Kong’da aylardır devam eden protestolarda, yaklaşık iki haftalık bir sessizliğin ardından güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, bazı göstericilerin şiddete başvurması nedeniyle, binlerce kişinin katıldığı eyleme biber gazıyla müdahale etti, merkezi noktalardaki metro hatlarında faaliyetler durduruldu.

Son günlerde çoğunlukla barışçıl eylemlerle devam eden gösterilerde şiddet hafta sonunda yeniden baş gösterdi. Hong Kong’daki İngiliz Konsolosluğu’nda çalışan Simon Cheng isimli vatandaşın 15 gündür Çin tarafından, güvenlik uygulamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltında tutuluyor olmasını protesto eden göstericilerin bazıları güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve tuğlalarla saldırdı. Polis ise son 10 gündür ilk kez protestocuları tekrar biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Yetkililer, çatışmada yaralananın olmadığını belirtiyor.

Cumartesi günü yaşananların ardından Hong Kong yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, bazı göstericilerin polisin tekrar tekrar uyarı yapmasına rağmen şiddet eylemlerini sürdürmesi nedeniyle polisin ‘biber gazı ve asgari oranda güç’ kullanarak protestocuları dağıttığı belirtildi. Açıklamada ayrıca göstericilerin ‘herkesin güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği’ savunuldu.