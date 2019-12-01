HABER

Hong Kong’da polisten göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polis, Çin ve hükümet karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polis, hükümet ve Çin karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polis, Çin ve hükümet karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polis, hükümet ve Çin karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericileri destekleyen ABD’nin Hong Kong’daki konsolosluk binasına yürüyen binlerce protestocu, daha sonra alışveriş bölgesi Tsim Sha Tsui’da toplandı. Bölgede birçok mağaza ve işletme gösteriler nedeniyle erken saatte kepenk indirdi. Göstericiler, daha sonra lüks oteller ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Kowloon’a geçti. “Neden başladığını asla unutma”, "Hong Kong’u özgürleştir”, “Şimdi devrim” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler bazı ana yolları işgal etti. Gaz maskesi takan bazı protestocular, dünyaca ünlü markaların mağazaları da dahil olmak üzere lüks dükkanların yakınında barikatlar kurup yollarını kapatırken, bazıları ise Politeknik Üniversitesi yakınındaki Hung Hom’a yöneldi.
Üniversite mezunu 25 yaşındaki protestocu Felix yaptığı açıklamada, “Gösteriler yaptık, barışçıl protestolar yaptık, birçok şey yaptık ama hepsi başarısız oldu. Hala 5 talebimiz var” dedi.
Hong Kong’da geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde demokrasi yanlılarının Pekin yanlılarına karşı ezici bir zafer kazanmasının ardından bazı bölgelerde gösterilerin şiddeti azalmıştı. Protestocuların Kasım ayında abluka altına aldığı Politeknik Üniversitesi kampüsü güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle savaş alanına dönmüştü. Geçtiğimiz hafta yaklaşık bin 100 gösterici polis tarafından gözaltına alınmış, Cuma günü polis göstericileri üniversite kampüsünden çıkarmıştı.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Kolunda serumla kitap fuarına geldiKolunda serumla kitap fuarına geldi
Sultangazi'de çiğ köfte festivaline yoğun ilgiSultangazi'de çiğ köfte festivaline yoğun ilgi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Feci kaza! 1'i ağır 7 yaralı

Alanya’da korkutan görüntü! Art arda hortumlar meydana geldi

Turistler ve vatandaşlar...

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.