Hong Kong'da polisten kampüsü işgal eden öğrencilere 'Gerçek mühimmat kullanırız' uyarısı

Rektör, barışçıl bir şekilde kampüsten ayrılmaları durumunda 'göstericilere polise kadar kendisinin bizzat eşlik edeceğini ve haklarındaki işlemlerin adil yürütülmesini sağlayacağını' söyledi.

Gece yarısını kampüste geçiren göstericilerden bazıları sabah kampüsten ayrılmak istedi ama polis göstericilerin çıkışına göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak engel oldu.

Pazar gecesi göstericiler polise molotofkokteyli ve tuğlalar attı. Bazı bölgelerden uyarı atışı yapıldığı da görüldü.

Olay yerinden bildiren BBC muhabiri Gabriel Gatehouse polise ve göstericiler arasında 'kedi fare oyunu' oynandığını, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalesine göstericilerin sürekli karşılık verdiğini söylüyor.

Reuters'a konuşan bir öğrenci, "Önce burada kalmaktan korktum panikledim çünkü polis kampüsteki herkesin ayaklanma çıkarmaktan tutuklanacağını ve her birimizin 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılacağımızı söyledi. Ama şimdi daha huzurluyum çünkü üniversitemizin içindeki herkes birlikte içeride kalacak" dedi.

Polis Pazar günü 'gerçek mermi kullanacakları' uyarısında bulundu.

Emniyet sözcüsü Louis Lau "Göstericileri polise saldırmak için molotofkokteyli, ok, araba veya herhangi bir ölümcül silah kullanmamaları konusunda uyarıyorum. Bu tip tehlikeli eylemlere devam ederlerse, gerçek mermi dahil, gereken gücü kullanmaktan başka çaremiz kalmayacak" dedi.