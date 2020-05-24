Hong Kong’da Protesto Gösterisine Müdahale

Hong Kong’da polis Çin’in bölge için hazırladığı sert güvenlik yasa tasarısını protesto etmek için düzenlenen protesto gösterisine müdahale etti.

Binlerce kişi tasarıyı protesto etmek için sokaklardaydı.

Protestocular sloganlar atarken polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ardından da protestoculara göz yaşartıcı gaz fırlattı. Polis protestoculara karşı basınçlı su da kullandı.

Olaylar sırasında en az 120 kişi gözaltına alındı. Polis gözaltına alınanların yasa dışı olarak toplandıklarını belirtiyor.

Çin’in güvenlik tasarısında "ayrılıkçı" ve "huzur bozucu" etkinlikler yasaklanıyor. Çin, bunun bir ülke iki sistem düzenine aykırı olmadığını belirtiyor.

Hong Kong’da geçen yıldan bu yana demokrasi yanlısı gösteriler düzenleniyor. Protestolar zaman zaman şiddet görüntülerine sahne oluyor.

Söz konusu yasa tasarısının 28 Mayıs’ta kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde bu Çinli ajanların demokrasi yanlısı gösterilere katılanları keyfi olarak gözaltına alabilecekleri anlamına geliyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gelişmeyi "Hong Kong’un sonu" olarak nitelemişti.

Otonom bir sistemin olduğu Hong Kong İngiltere tarafından 1997’de Çin’e geri verilmişti.

Hong Kong’un son İngiliz valisi Chris Patten, son gelişmeleri "yeni Çin diktatörlüğü" olarak nitelemişti.

