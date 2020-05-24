HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hong Kong’da Protesto Gösterisine Müdahale

Hong Kong’da Protesto Gösterisine Müdahale

24.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Hong Kong’da polis Çin’in bölge için hazırladığı sert güvenlik yasa tasarısını protesto etmek için düzenlenen protesto gösterisine müdahale etti

Hong Kong’da Protesto Gösterisine Müdahale

Hong Kong’da polis Çin’in bölge için hazırladığı sert güvenlik yasa tasarısını protesto etmek için düzenlenen protesto gösterisine müdahale etti.

Binlerce kişi tasarıyı protesto etmek için sokaklardaydı.

Protestocular sloganlar atarken polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ardından da protestoculara göz yaşartıcı gaz fırlattı. Polis protestoculara karşı basınçlı su da kullandı.

Olaylar sırasında en az 120 kişi gözaltına alındı. Polis gözaltına alınanların yasa dışı olarak toplandıklarını belirtiyor.

Çin’in güvenlik tasarısında "ayrılıkçı" ve "huzur bozucu" etkinlikler yasaklanıyor. Çin, bunun bir ülke iki sistem düzenine aykırı olmadığını belirtiyor.

Hong Kong’da geçen yıldan bu yana demokrasi yanlısı gösteriler düzenleniyor. Protestolar zaman zaman şiddet görüntülerine sahne oluyor.

Söz konusu yasa tasarısının 28 Mayıs’ta kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde bu Çinli ajanların demokrasi yanlısı gösterilere katılanları keyfi olarak gözaltına alabilecekleri anlamına geliyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gelişmeyi "Hong Kong’un sonu" olarak nitelemişti.

Otonom bir sistemin olduğu Hong Kong İngiltere tarafından 1997’de Çin’e geri verilmişti.

Hong Kong’un son İngiliz valisi Chris Patten, son gelişmeleri "yeni Çin diktatörlüğü" olarak nitelemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları hakkında şoke eden gerçekTrump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları hakkında şoke eden gerçek
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!

En Çok Okunan Haberler

Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

Büyük sürpriz! Yeni takımını duyurdular

Büyük sürpriz! Yeni takımını duyurdular

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Hulusi Akar'dan Ege'deki tacizlerle ilgili flaş açıklama

Hulusi Akar'dan Ege'deki tacizlerle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor

Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları hakkında şoke eden gerçek

New York Times koronavirüs kurbanlarının isimlerini manşetten yayınladı

New York Times'tan tarihi manşet! Tek tek isimlerini yazdılar

Dünyada günlük uçuş trafiği! 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

Brezilya koronavirüs bilançosunda 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! Mart ayından bu yana bir ilk

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! İlk kez yaşandı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 332'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.