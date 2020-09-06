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Hong Kong’da Protesto Gösterisine Müdahale

06.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Hong Kong’da sokaklar bir kez daha karıştı. Çin yönetimi tarafından istenen ve Hong Kong’ta kabul edilen yeni güvenlik yasasını ve seçimlerin ertelenmesini protesto eden yüzlerce kişi sokakta gösteriler yaptı

Hong Kong’da Protesto Gösterisine Müdahale

Hong Kong’da sokaklar bir kez daha karıştı. Çin yönetimi tarafından istenen ve Hong Kong’ta kabul edilen yeni güvenlik yasasını ve seçimlerin ertelenmesini protesto eden yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong yöneticisi Carrie Lam, 6 Eylül’de yapılması gereken seçimleri Corona virüsü salgınını gerekçe göstererek 1 yıl süreyle ertelemişti.

İptal kararı, yapılacak seçimde şehir konseyinde çoğunluğu elde etmeyi uman demokrasi yanlısı muhalefetin tepkisini çekti. Konsey üyelerinin yarısı bu seçimle belirlenirken diğer yarısı Pekin yönetimine destek veren kişilerden seçilerek atanıyor.

Ertelenen seçimler Hong Kong’ta tartışmalı yeni güvenlik yasasının kabul edilmesinden sonra yapılan ilk seçimler olacaktı.

İtirazlara rağmen Hong Kong’lu yöneticiler kararın arkasında siyasi bir neden olmadığını salgın nedeniyle bu kararın alındığını savunuyorlar.

Göstericiler yeni güvenlik yasasınca yasaklanan “Hong-Kong’u özgürleştir” sloganları attılar. Polis gün boyu süren gösterilerde en az 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlar arasında kamuoyu tarafından tanınan muhalif isimlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Ülkede geçen yaz başlayan protestolar yeni güvenlik yasası ve Corona virüsü salgını nedeniyle etkisini kaybetmişti.

Hong Kong’ta bugüne de 4 bin 800 civarında Corona vakası tespit edildi.

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