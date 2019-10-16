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Hong Kong'da protesto organizatörüne çekiçli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

"Sivil İnsan Hakları Cephesi" adlı grubun organizatörü Jimmy Sham, kimliği henüz belirsiz 4 ila 5 kişinin çekiçli saldırısına uğrayarak, başından yaralandı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoları organize eden gruplardan birinin liderinin, kimliği belirsiz bir grup kişinin çekiçli saldırısına uğradığı bildirildi.

Hong Kong'da geniş katılımlı birçok gösteriyi organize eden "Sivil İnsan Hakları Cephesi" (CHRF) adlı grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, grubun organizatörü Jimmy Sham'in, akşam saatlerinde Mong Kok semtindeki bir toplantıya gittiği esnada 4 ila 5 kişinin çekiçli saldırısına uğrayarak başından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sivil İnsan Hakları Cephesi, faillerin eylemlerini şiddetle kınıyor. Bu olayı, doğal ve yasal hakların meşru şekilde kullanılmasını engellemek ve tehdit etmek amacıyla yayılan bir siyasi teröre bağlamak zor değil." ifadelerine yer verildi.

CHRF'nin diğer sosyal medya paylaşımında da olayın yaşandığı yerin yakınındaki bir tamirhanede çalışan personelin saldırıya müdahale ederek durdurmaya çalıştığı ancak bıçakla tehdit edildiği aktarıldı.

Faillerin, saldırının ardından 7 kişilik bir arabaya binerek kaçtığı belirtilen paylaşımda, başından aldığı ağır darbeyle yaralanan Jimmy Sham'in bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hong Kong'un ileri gelen muhalif gruplarından CHRF, polise, failleri adalete teslim etmek için olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

- Muhalif milletvekillerinin protestosu

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün, parlamentodaki konuşmasını muhalif milletvekillerinin protestoları nedeniyle kürsüden yapamamıştı.

Aylardır reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı gösterilere sahne olan bölgede, her yıl olduğu gibi Lam'in parlamentoya sesleneceği oturuma, Hong Kong Baş Yöneticisi'ni elleri kanlı gösteren posterler taşıyan muhalif milletvekillerinin bağırarak sloganlar atması üzerine önce ara verilmiş, oturum daha sonra askıya alınmıştı.

Konuşmasına başladıktan sonra muhalif milletvekillerinin yüksek sesli protestoları nedeniyle kürsüden ayrılan, birkaç dakika sonra ise tekrar kürsüye çıkan Lam'in konuşmasına izin verilmemişti.

Lam'in konuşması, planlanandan 75 dakika sonra video bağlantısı yoluyla parlamentodaki ekranlara yansıtılmıştı.

Video konuşmasında, Hong Kong'un "büyük bir krizden" geçtiğini, "insanların 'Hong Kong normale dönecek mi?" diye sorduğunu" dile getiren Lam, 7 buçuk milyonluk nüfusa bölgeyi "el üstünde tutma" çağrısında bulunmuştu.

- Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisanda sunulmuş ancak haziranda başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Carrie Lam CHRF Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Jimmy Sham Sivil İnsan Hakları Cephesi

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