Hong Kong'da protesto organizatörüne çekiçli saldırı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoları organize eden gruplardan birinin liderinin, kimliği belirsiz bir grup kişinin çekiçli saldırısına uğradığı bildirildi. Hong Kong'da geniş katılımlı birçok gösteriyi organize eden "Sivil İnsan Hakları Cephesi" (CHRF) adlı grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, grubun organizatörü Jimmy Sham'in, akşam saatlerinde Mong Kok semtindeki bir toplantıya gittiği esnada 4 ila 5 kişinin çekiçli saldırısına uğrayarak başından yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Sivil İnsan Hakları Cephesi, faillerin eylemlerini şiddetle kınıyor. Bu olayı, doğal ve yasal hakların meşru şekilde kullanılmasını engellemek ve tehdit etmek amacıyla yayılan bir siyasi teröre bağlamak zor değil." ifadelerine yer verildi. CHRF'nin diğer sosyal medya paylaşımında da olayın yaşandığı yerin yakınındaki bir tamirhanede çalışan personelin saldırıya müdahale ederek durdurmaya çalıştığı ancak bıçakla tehdit edildiği aktarıldı. Faillerin, saldırının ardından 7 kişilik bir arabaya binerek kaçtığı belirtilen paylaşımda, başından aldığı ağır darbeyle yaralanan Jimmy Sham'in bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hong Kong'un ileri gelen muhalif gruplarından CHRF, polise, failleri adalete teslim etmek için olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. - Muhalif milletvekillerinin protestosu Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün, parlamentodaki konuşmasını muhalif milletvekillerinin protestoları nedeniyle kürsüden yapamamıştı. Aylardır reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı gösterilere sahne olan bölgede, her yıl olduğu gibi Lam'in parlamentoya sesleneceği oturuma, Hong Kong Baş Yöneticisi'ni elleri kanlı gösteren posterler taşıyan muhalif milletvekillerinin bağırarak sloganlar atması üzerine önce ara verilmiş, oturum daha sonra askıya alınmıştı. Konuşmasına başladıktan sonra muhalif milletvekillerinin yüksek sesli protestoları nedeniyle kürsüden ayrılan, birkaç dakika sonra ise tekrar kürsüye çıkan Lam'in konuşmasına izin verilmemişti. Lam'in konuşması, planlanandan 75 dakika sonra video bağlantısı yoluyla parlamentodaki ekranlara yansıtılmıştı. Video konuşmasında, Hong Kong'un "büyük bir krizden" geçtiğini, "insanların 'Hong Kong normale dönecek mi?" diye sorduğunu" dile getiren Lam, 7 buçuk milyonluk nüfusa bölgeyi "el üstünde tutma" çağrısında bulunmuştu.