Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolara destek veren yüzlerce ortaokul ve lise öğrencisi derslere girmedi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong hükümetine göstericilerin taleplerini karşılaması çağrısında bulunan yüzlerce ortaokul ve lise öğrencisi, bu ay ikinci kez dersleri boykot ederek "Chater Garden" Parkı'nda bir araya geldi.

Bazı öğrencilerin okul üniforması, bazılarının da siyah renkli tişörtler giydiği gösteride öğrenciler, "Beş talebi yerine getirin, bir tanesi dahi eksik olmasın", "Hong Kong'a özgürlük" sloganları attı.

Öğrencilerin bir kısmı, kendilerini ifade etmek için sahneye çıkıp kalabalığa seslenirken bazıları da aileleri ve okullarının etkinliğe katılmalarını nasıl yasakladığını anlattı.

Soyadlarının Keung ve Chan olduğunu söyleyen 14 yaşındaki iki öğrenci, protestoya ailelerine haber vermeden katıldıklarını dile getirdi.

Gazeteye konuşan öğrencilerin bir bölümü, ailelerinin rızasıyla okula gitmeyerek etkinliğe katıldığını ifade ederken bazıları da okullarının yarım gün ya da tatil olduğunu söyledi.