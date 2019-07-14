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Hong Kong’da protestocular banliyöye indi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Hong Konglu 10 binden fazla kişi Sha Tin kentinde protesto yürüyüşü düzenleyerek, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yöneticisi Carrie Lam’in istifasını istedi.Suçluların Çin’e iade edilmesi yasa tasarısı nedeniyle Hong Kong’da geçtiğimiz bir ay içinde milyonlarca insan, sokakları işgal etti.

Hong Konglu 10 binden fazla kişi Sha Tin kentinde protesto yürüyüşü düzenleyerek, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yöneticisi Carrie Lam’in istifasını istedi.
Suçluların Çin’e iade edilmesi yasa tasarısı nedeniyle Hong Kong’da geçtiğimiz bir ay içinde milyonlarca insan, sokakları işgal etti. Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam’in yasa tasarısının “ölü” olduğunu ve rafa kaldırdıklarını ifade etmesine rağmen, halk tatmin olmadı. Tasarının iptal edilmesi üzerine protestocular bu sefer de Lam’in istifa etmesi için gösteriler düzenlemeye başladı. “Carrie Lam, cehenneme kadar yolun var” sloganı atan kalabalık, yerel halkın dikkatini çekmek için bu hafta finans merkezleri yerine, banliyölerde yürüyüş düzenledi. Bu haftaki protesto yürüyüşü, yüksek sıcaklığa rağmen Hong Kong’un Sha Tin kentinde düzenlendi. Son haftalarda yapılan protestoların şiddetini arttırmasıyla Polis, göz yaşartıcı gaz kullanırken, bazı protestocular polise taşla karşılık veriyor.
Bu haftadaki gösterilerin de yasa dışı ilan edilmesi nedeniyle polisle çatışan göstericiler, yoğun baskı nedeniyle bölgedeki AVM’lerin içine sığındı. AVM’lere giren polisin göstericileri gözaltına almaya çalışması, Pazar günü olması nedeniyle kalabalık olan AVM’lerde karmaşaya neden oldu. Tutuklanmak istemeyen göstericiler polise saldırırken, karmaşada çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.
Protestolara katılanların çoğu gençleri oluşturmasına rağmen sokağa çıkmış olan 73 yaşındaki Jennie Kwan, “Bu günlerde Çin’e hiç güvenimiz yok, bu yüzden protestolar yapılıyor” dedi. Kwan ayrıca İngiltere’nin bölgeyi Çin’e devrederken 50 yıl boyunca değişim yapmama ve karışmama şartını hatırlatarak, “50 yıl boyunca değişim olmayacağı sözünü vermediler mi? Ve yine de hepimiz değişiklikleri gördük. 70 küsur yaşına bastım. Politikadan ne anlarım? Ancak politika bize geldi” ifadelerini kullandı.
Ancak Çin hükümeti, Hong Kong’un iç işlerine karşıtlığını reddetmesine rağmen, birçok bölge sakini özgürlüklerin erozyona uğradığı hakkında endişe duyuyor.

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