Hong Kong'da protestocular maske yasağına meydan okuyor

Yönetimin olağanüstü yetkilere başvurması üzerine gelen maske yasağının engellenmesi talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.Hong Kong'ta protestocular kent merkezine maskeli halde yürüyerek 50 yıldan uzun süredir ilk kez sömürgeci dönemden kalan olağanüstü yetkilere başvurulmasına meydan okudu. Ancak olağanüstü yetkiler kapsamında gelen maske yasağına karşı Yüksek Mahkemeye yapılan ikinci itiraz başvurusu da reddedildi.

Cumartesi günü yürürlüğe giren olağanüstü yetkiler kapsamında gelen maske yasağına göre protestocular bir yıl hapis cezası alabilir. Polisin herhangi bir şiddet olayı olmamasına rağmen şehrin çeşitli bölgelerinde biber gazı kullandığı bildiriliyor. Ancak güvenlik güçleri protestocuların yasa dışı olarak toplandıklarını ve ana yolları kapattıklarını ifade ederek, protestoculardan dağılmalarını talep ediyor. Hong Kong polisi, aksi halde "dağıtma operasyonuna" başlayacağını duyuruyor.

Polisten yapılan açıklamada Hong Kongluların evden çıkmaması ve pencerelerini kapalı tutması istendi. Güvenlik güçleri Pazar günü protesto gösterilerinin Cuma gecesi olduğu gibi şiddetlenmesini bekliyor. Cuma gecesi yaşanan şiddet olayları finans merkezinin bir sonraki gün kapanmasına neden olmuştu.