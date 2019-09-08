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Hong Kong’da Protestocular Trump’tan Yardım İstiyor

08.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

Hong Kong’da suçluların yargılanmak üzere Çin’e gönderilmesini içeren yasa tasarısıyla başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Pazar günü göstericiler ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü

Hong Kong’da Protestocular Trump’tan Yardım İstiyor

Hong Kong’da suçluların yargılanmak üzere Çin’e gönderilmesini içeren yasa tasarısıyla başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Pazar günü göstericiler ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü.

Ancak göstericilerin metro duraklarına zarar vermesi, yangınlar çıkarması ve trafiği engellemesi zaman zaman polisle çatışmaların çıkmasına neden oldu.

Binlerce Hong Konglu gösterici ABD Büyükelçiliği önünde ABD milli marşını söyledi. Göstericiler Başkan Trump’tan Çin egemenliğindeki kenti özgürleştirmesini istedi.

“Başkan Trump lütfen Hong Kong’u özgür kıl”, “Hong Kong’a destek ol”, “Pekin’e diren” sloganları atan ve ABD bayrakları taşıyan göstericiler ABD büyükelçiliğine dilekçeler sundu.

Göstericiler ABD Kongresi’nin Hong Kong’da Demokrasi ve İnsan Haklarını destekleyen bir tasarıya onay vermesini istiyor.

Bu tasarıya göre Çin ve Hong Konglu yetkililer kentin özerkliğine gölge düşürecek eylemlerde bulunmaları halinde yaptırımlara tabi tutulacak.

Washington’un Hong Kong’a ticaret ve iş ilişkileri konusunda tanıdığı ayrıcalıkları sürdürmesi için her yıl bu ayrıcalıklara gerekçe göstermesi gerekiyor.

Kongre Demokrat azınlık lideri Senatör Chuck Schumer da Kongre’nin gelecek hafta yeni dönem çalışmalarına başladığında önceliğinin Çin’in Hong Kong’daki eylemleri olacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Cuma günü yayımladığı uyarıda Pekin’in ABD’ye karşı asılsız bir karalama kampanyası düzenlediğini kaydetti. ABD vatandaşlarının ve büyükelçilik çalışanlarının bu propagandanın hedefi olabileceği uyarısında bulundu ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Bazı kesimlerin Çin’e karşı daha sert tavır takınmasını istediği Başkan Trump ise yalnızca Ağustos ayı ortasında attığı bir Twitter mesajıyla Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’den göstericilerle doğrudan görüşmesini tavsiye etmişti.

Siyaset uzmanları Çin’le yürütülen ticaret görüşmelerini olumsuz etkilememek amacıyla Trump’ın bu konuda sessiz kaldığı görüşünde.

Hong Kong’da protestolar üç ay önce tutukluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle başlamıştı. Hükümet bu hafta tartışmalı tasarıyı resmen geri çekme sözü verdi, ancak bu kent liderlerinin doğrudan seçilmesi ve göstericilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması gibi talepleri olan göstericileri tatmin etmeye yetmedi.

İngiliz kolonisi statüsünden 1997 yılında çıkarak Çin kontrolü altında yarı özerklik kazanan Hong Kong’da halk, kendilerine geniş kapsamlı yetki sağlayan ‘bir ülke, iki sistem’ anlaşmasının Çin tarafından ihlal edildiğini savunuyor.

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