Hong Kong’da Protestocular Trump’tan Yardım İstiyor

Washington’un Hong Kong’a ticaret ve iş ilişkileri konusunda tanıdığı ayrıcalıkları sürdürmesi için her yıl bu ayrıcalıklara gerekçe göstermesi gerekiyor.

Bu tasarıya göre Çin ve Hong Konglu yetkililer kentin özerkliğine gölge düşürecek eylemlerde bulunmaları halinde yaptırımlara tabi tutulacak.

Göstericiler ABD Kongresi’nin Hong Kong’da Demokrasi ve İnsan Haklarını destekleyen bir tasarıya onay vermesini istiyor.

Ancak göstericilerin metro duraklarına zarar vermesi, yangınlar çıkarması ve trafiği engellemesi zaman zaman polisle çatışmaların çıkmasına neden oldu.

Hong Kong’da suçluların yargılanmak üzere Çin’e gönderilmesini içeren yasa tasarısıyla başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Pazar günü göstericiler ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü.

Kongre Demokrat azınlık lideri Senatör Chuck Schumer da Kongre’nin gelecek hafta yeni dönem çalışmalarına başladığında önceliğinin Çin’in Hong Kong’daki eylemleri olacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Cuma günü yayımladığı uyarıda Pekin’in ABD’ye karşı asılsız bir karalama kampanyası düzenlediğini kaydetti. ABD vatandaşlarının ve büyükelçilik çalışanlarının bu propagandanın hedefi olabileceği uyarısında bulundu ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Bazı kesimlerin Çin’e karşı daha sert tavır takınmasını istediği Başkan Trump ise yalnızca Ağustos ayı ortasında attığı bir Twitter mesajıyla Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’den göstericilerle doğrudan görüşmesini tavsiye etmişti.

Siyaset uzmanları Çin’le yürütülen ticaret görüşmelerini olumsuz etkilememek amacıyla Trump’ın bu konuda sessiz kaldığı görüşünde.

Hong Kong’da protestolar üç ay önce tutukluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle başlamıştı. Hükümet bu hafta tartışmalı tasarıyı resmen geri çekme sözü verdi, ancak bu kent liderlerinin doğrudan seçilmesi ve göstericilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması gibi talepleri olan göstericileri tatmin etmeye yetmedi.

İngiliz kolonisi statüsünden 1997 yılında çıkarak Çin kontrolü altında yarı özerklik kazanan Hong Kong’da halk, kendilerine geniş kapsamlı yetki sağlayan ‘bir ülke, iki sistem’ anlaşmasının Çin tarafından ihlal edildiğini savunuyor.

