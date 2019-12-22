HABER

Hong Kong'da protestocular Uygurlara destek için toplandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericiler, Çin hükümetinin, Uygur Türklerinin çoğunlukta olduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterdi

PEKİN (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hükümet karşıtı göstericiler, bu kez, Pekin yönetiminin Uygur Türklerinin çoğunlukta olduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki politikalarına tepki göstermek için toplandı.

Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, göstericiler öğleden sonra Hong Kong’da yerel hükümet binalarının bulunduğu Central bölgesinde toplandı.

Yaklaşık bin kişilik protestocu grubu Çin bayrağını indirirken, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong’un sıradaki "Sincan Uygur Özerk Bölgesi" olacağından endişe ettiklerini belirten göstericiler, Uygurlara destek çağrısı yaptı. Göstericiler maske taktı, posterler taşıdı ve slogan attı.

Tse soyadlı bir gösterici, "Onlar toplumu yeniden eğitmeye çalışıyorlar. İnsanları ülkeyi sevmeye zorluyorlar. Eminim bu burada da (Hong Kong’da) yapılacak." ifadelerini kullandı.

Frank adlı bir başka protestocu da "Müslüman, Hristiyan ya da hangi dinden olursanız olun, Sincan eyaletinde şu an yapılan insan hakları ihlallerine karşı açıkça konuşmalısınız." dedi.

Protestocular, Çin’in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiren, Arsenal’de oynayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’e de destek verdi.

Arsenalli futbolcu Mesut Özil’in Twitter üzerinden Çin’i eleştiren paylaşımları sonrası Çin Merkez Televizyonu (CCTV) Arsenal’in maçını yayımlamamıştı.

Hong Kong’da 7’nci ayına giren protestolar, gösterilerin başlama nedeni olarak görülen suçluların Çin'e iadesi tasarısının Hong Kong hükümeti tarafından resmi olarak iptal edilmesi dahil atılan adımlara rağmen dinmek bilmiyor.

- Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

- Çin'in Sincan'daki baskı politikasına ilişkin belge

New York Times'ın geçen ay basına sızdırılan Çin yönetimine ait 403 sayfalık resmi belgeye dayandırdığı haberinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki güvenlik birimlerine nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair verilen detaylı talimatlar dikkati çekmişti.

Belgenin en az 200 sayfasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer Çinli yetkililerin, bölgedeki Uygur nüfusunun kontrolü ve aralıksız denetim yapılmasına ilişkin talimatları yer alırken, İslam'ın yayılmasını önlemek için önlem alınması uyarısında bulunulduğu görülüyordu.

Belgede Şi'nin 11 Eylül saldırısı sonrası ABD'nin "terörle savaş" politikasını örnek alarak bölgede yaşananları "terörizmle mücadele" olarak tanımladığı, güvenlik birimlerine "asla merhamet gösterilmemesi" talimatı verdiği, diğer yetkililerin de bölgedeki kampları ve keyfi tutuklamaları meşrulaştıran yorumlarının yer aldığı belirtilmişti.

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
1 milyon değerinde kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi1 milyon değerinde kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi
Ormanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdiOrmanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin çin bayrağı Çin Merkez Televizyonu (CCTV) Hong Kong Özel İdari Bölgesi Mesut Özil Sincan Uygur Özerk Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Aydos Ormanı’nda üç ayrı yangın çıktı

Aydos Ormanı’nda üç ayrı noktada yangın

CHP’nin acı günü! Hüseyin Karadeli hayatını kaybetti

CHP’nin acı günü

Mersin’de vatandaşlar denize girdi

Mersin’de vatandaşlar denize girdi

ODTÜ'de yapılan uçak kanadı şekil değiştirebiliyor

ODTÜ'de yapıldı! Müthiş özellik

Samsun'da askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı

Askerden intihar girişimi! Nedeni şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.