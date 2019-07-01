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Hong Kong’da protestocular Yasama Meclisini istila etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

Hong Kong’daki protestocular, kuşattıkları Yasama Meclisinin içine zorla girdi.Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesine karşı çıkan eylemcilerin yaklaşık 3 haftadır süren gösterileri bugün şiddetlendi.

Hong Kong’daki protestocular, kuşattıkları Yasama Meclisinin içine zorla girdi.

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesine karşı çıkan eylemcilerin yaklaşık 3 haftadır süren gösterileri bugün şiddetlendi. Sabah saatlerinde Yasama Meclisini kuşatan eylemciler, Meclise saatler sonra zorla giriş yaptı. Meclis binasının lobisini dolduran yüzlerce gösterici üst katlara yönelirken bir yandan da duvarlara sprey boyalarla yazılar yazdı. Eylemciler, Meclis içerisindeki bekleyişini sürdürüyor.

Daha erken saatlerde, astığı afişlerle cam duvarları aşan göstericilere karşı güç kullanacağını söyleyen polis, içerideki metal kapıyı aşan herkesin tutuklanacağı uyarısında bulunmuştu. Buna karşın polis, baretler, karton kalkanlar ve şemsiyeler ile kendilerini koruyan göstericilerin üstüne gitmemeye karar verip geri çekilirken, eylemcilere biber gazı ve cop ile müdahalede bulunmuştu.

Hong Kong’un İngiliz idaresinden Çin yönetimine girişinin bugün yıldönümünde demokrasi yanlısı göstericiler sokaklara indi. Üç haftadır devam eden gösteriler Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepki olarak başlamıştı. Hong Kong yönetimi, yasa tasarısını kalıcı olarak askıya alsa da göstericiler Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam’ın istifasını istiyor.

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