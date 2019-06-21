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Hong Kong’da protestocular yeniden sokaklarda

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Hong Kong’da suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle protestocular bir haftadan kısa bir süre içinde üçüncü kez sokaklara çıktı.

Hong Kong’da suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle protestocular bir haftadan kısa bir süre içinde üçüncü kez sokaklara çıktı. Binlerce protestocu polis merkezini kuşattı.
Hong Kong’daki muhalif gruplar, Çin yanlısı hükumetin, aranan kişilerin Çin’e iade edilmesine izin veren yasa tasarısını protesto eden göstericilerin taleplerine cevap vermeyi reddetmesinin ardından dün yeni protesto gösterileri düzenlenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.
Söz konusu protesto hareketi, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam’ın görevden alınmasını talep edecek ölçüde genişlemiş, Lam, suçluların Çin’e iadesine ilişkin yasanın toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere yol açtığını belirterek Salı günü halktan özür dilemişti. Ancak bu Lam’ın istifasını ve tasarı metninin tamamen geri çekilmesini isteyen protestocular için yeterli olmadı. Protestocular bir haftadan kısa bir süre içerisinde üçüncü kez sokağa çıktı.
Yüzlerce genç gösterici şehrin Wan Chai bölgesinde yollara barikat kurarak polis merkezini kuşattı. Burada oturma eylemi gerçekleştiren göstericiler Carrie Lam’ın istifasını ve yasa tasarısının tamamen geri çekilmesini istedi. Bugünkü protestolarda bu hafta salıverilen Şemsiye Hareketi aktivisti Joshua Wong önemli bir rol oynuyor.

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