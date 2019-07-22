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Hong Kong’da protestoculara çete saldırısı: 45 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Yuen Long tren istasyonunda elleri sopalı ve yüzleri maskeli saldırganlar dün sabah hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı.

Hong Kong’da Yuen Long tren istasyonunda elleri sopalı ve yüzleri maskeli saldırganlar dün sabah hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı. Yaşanan olayda 45 protestocu yaralandı.
Hong Kong’un batısında bulunan Yuen Long kasabasındaki tren istasyonunu basan onlarca maskeli saldırgan dün hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı. Saldırıda en az 45 protestocu yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre protestocular arasında hamile bir kadın ve protestolara yanında çocuğuyla katılan bir kadın da vardı ve beyaz tişört giyen saldırganların hem protestoculara hem de yolculara ayrım gözetmeden saldırdığı belirtildi.

Hong Kong polisi ortalarda yoktu
Görgü tanıkları, çete mensubu olduğunu öne sürdükleri saldırganların tren istasyonunu basarak görevlilere kapalı olan istasyon girişlerini açtırması sırasında etrafta hiç polis olmadığını bildirdi. İnsanlara ayrım gözetmeden gerçekleştirilen saldırı karşısında bazı protestocu ve yolcular kendilerini ellerindeki şemsiyelerle korudu. Çevik kuvvet polisinin olay yerine geç gelmesi bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Hükumet şiddeti kınadı
Hükumet, gece yarısından sonra yayınladığı açıklamada gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Açıklamada, "Bazı maskeli insanlar Yuen Long istasyonunda toplanarak trenlere ve insanlara saldırarak yaralanmalara neden oldular. Bu Hong Kong’da hukukun üstünlüğünü gözeten bir toplum olarak asla kabul edilemez. Hükumet olanları şiddeti kınıyor ve bu tür eylemleri ciddiye alacak" ifadeleri yer aldı.

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