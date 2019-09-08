Hong Kong'da protestocuların eylemleri sürüyor

PEKİN/ Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gösteriler, yönetimin "zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekme" kararına rağmen sürüyor.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yönetici Carrie Lam'in tasarıyı geri çekmesini yeterli bulmayan ve tüm taleplerinin yerine getirilmesi yönünde eylemlerini devam ettiren bazı protestocular, Merkez Metro istasyonunun bir çıkışında yangın çıkardı.

Protestocular, Merkez istasyonun F çıkışı önündeki barikatları ateşe verdi. Yangına itfaiye müdahale etti.

Bazı göstericiler, istasyonun camlarını kırdı.

Yüzlerce kişinin protesto amacıyla yürüyüş yaptığı Queensway Caddesi'nde de Admiralty metro istasyonu yakınlarında bir grup maskeli protestocu kaldırım taşlarını sökerken görüntülendi.

Pedder Caddesi'nde eylemlerini sürdüren protestocu bir grup ise cadde ortasında mukavva yaktı.

- Polis protestocularının şiddet eylemelerini kınadı

Polisin yaptığı açıklamada, Hong Kong'ta bir alışveriş bölgesi olan Causeway Bay'da çok sayıda göstericinin Hennessy Yolu'nu taşıt trafiğine kapattığı bildirildi.