HABER

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

Hong Kong'un Charter Garden semtinde toplanan göstericiler, bölgedeki ABD Konsolosluğu'na yürüyor - Protestocular "Hong Kong'u Özgürleştir" sloganları atıyor

PEKİN (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde "suçluların Çin’e iadesi tasarısı geri çekilecek" açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Hong Kong televizyonu Radio Television Hong Kong (RTHK), yüzlerce protestocunun, Hong Kong Island bölgesinde bulunan Charter Garden semtinden bölgedeki ABD Konsolosluğu’a yürüyüş düzenlediğini duyurdu.

Yerel saatle 14.30’da başlayan gösteride maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu.

Göstericiler ayrıca, ABD’ye “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nı senatodan geçirmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu yasa, Hong Kong’a ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar konusunda özel muamelede bulunulmasını ve kentin sahip olduğu yüksek otonominin gözden geçirilmesini sağlayan 1992 tarihli ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda revize yapılmasını gerektiriyor.

Halihazırda ABD'nin bölgeye uyguladığı özel muamelenin sürdürülmesi için her yıl bölgenin özerkliğini teyit etme zorunluluğu getiren Hong Kong Siyaset Yasası, "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" ile revize edilmesi durumunda, Washington yönetimi, Hong Kong'daki yetkililere yaptırımlarda bulunabilecek. Tasarı ilk 2017'de ortaya çıkmıştı.

Haziran ayından bu yana düzenlenen protestolarda göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam hafta içi iade tasarısının geri çekileceğini açıklamıştı. Göstericiler, Lam’in açıklamasını yeterli bulmayarak tüm taleplerin karşılanmasını istiyor.

- Dünkü gösterilerde 19 yaralı

Diğer yandan, dünkü protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hong Kong Polis Gücü haziran ayından bu yana süren gösterilerde toplam gözaltı sayısını bin 183 olarak açıklamıştı.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Buca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosuBuca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosu
Hemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldıHemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Hong Kong protestolar suçluların Çin'e iadesi tasarısı

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.