HABER

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Yüzlerce maskeli protestocu, geçen sene 6 yıl hapse mahkum edilen bir aktivistin temyiz duruşması sırasında slogan atarak eylem yaptı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar devam ederken, yüzlerce maskeli protestocu, geçen sene 6 yıl hapse mahkum edilen bir aktivistin temyiz duruşması sırasında eylem yaptı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kişi, 2016'da bölgede göstericilerle polis arasında şiddet olaylarının yaşandığı bir protestodaki rolü nedeniyle Haziran 2018'de 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Edward Leung'un temyiz duruşmasının yapıldığı esnada slogan attı.

Leung'un mahkumiyetine tepki gösteren ve serbest bırakılmasını talep eden göstericilerden bazıları, Hong Kong'un Çin'den bağımsızlığını savunan bir hareketin liderlerinden olan aktivistin fotoğrafının bulunduğu afişler taşıdı.

- Ağır hasar gören metro istasyonları çalışmıyor

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, protestolar sırasında ağır hasar gören bazı metro istasyonlarında hala hizmet verilemiyor.

Yetkililer, aralarında servis merkezi tamamen yakılan Kwun Tong İstasyonu'nun da bulunduğu 7 metro istasyonunun kapalı olduğunu aktardı.

Gösteriler sırasında metro istasyonlarının kapatılmasına tepki gösteren protestocuların bazı metro girişlerini ateşe verdiği, istasyonların camlarını ve panolarını kırdığı, gişelerini tahrip ettiği, yangın söndürme cihazlarına zarar verdiği ve en fazla zararın Mong Kok ve Kwun Tong istasyonlarında görüldüğü bildirildi.

Hong Kong demir yolu operatörünün, hafta sonu düzenlenen protestolarda taşkınlık yapan bazı protestocuların sebep olduğu ağır hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

- Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların, yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü", eylülde de tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
'Ruhsatı olmayan pitbull beslemesin''Ruhsatı olmayan pitbull beslemesin'
PKK'nın kaçırdığı kızını, alyansını satarak okutuyordu PKK'nın kaçırdığı kızını, alyansını satarak okutuyordu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protesto

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

PKK'nın kış üstlenmesine darbe! 109 terörist etkisiz hale getirildi

Örgütün kış üstlenmesine darbe

Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

İstanbulun en işlek köprülerinden biri! Tehlike saçıyor

Son dakika: Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.