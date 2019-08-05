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Hong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyor

05.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

Haftalardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong’da geniş katılımlı genel grev düzenleniyor.

Hong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyor

Özerk Yönetim Başkanı Lam, eylemlerin Hong Kong’un refah ve istikrarını tehlikeye soktuğunu belirtti.Hong Kong'da geniş kapsamlı bir genel grev düzenlenirken Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, protesto hareketinin tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Protestocuların, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesini çok riskli bir duruma soktuğunu belirten Lam, hukukun ve düzenin yeniden sağlanması için kararlı bir şekilde hareket edeceklerini kaydetti. Çin İrtibat Bürosu'na yumurta ve boya fırlatılması, Çin bayrağının limanda denize atılması gibi eylemlerin, "Tek ülke, iki sistem” prensibini tehdit ettiğini söyleyen Özerk Yönetim Başkanı, burada Hong Kong'un refah ve istikrarının söz konusu olduğunu belirtti. Göstericilerin Pekin yönetimine çok yakın olmakla suçladığı Lam, kendisine yöneltilen istifa çağrılarını da tekrar geri çevirdi.

Hong Kong'da, organizatörlerin verdiği bilgilere göre en az 24 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen genel grev nedeniyle Pazartesi sabahı ulaşımda ciddi aksamalar oldu. Göstericilerin metro ağının ve caddelerin bir kısmını tuttuğu, havalimanında 200'den fazla uçuşun iptal olduğu ve bazı metro ve otobüs hatlarının seferlerini yapamadığı bildiriliyor.

Hong Kong'da Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısını protesto amaçlı gösteriler, dokuzuncu haftasında da aynı yoğunlukta devam ediyor. Hafta sonunda göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 44 kişinin gözaltına alındığı, polisin yine göz yaşartıcı gaz kullandığı bildiriliyor. 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendirilen protestolar, Pekin hükümeti tarafından sert bir dille kınanıyor.

Ne olmuştu?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemiş, bunun üzerine Hong Kong’un lideri Carrie Lam yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyerek, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. Göstericilerin liderleri ise, yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Reuters, dpa/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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