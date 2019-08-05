Hong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyor

Özerk Yönetim Başkanı Lam, eylemlerin Hong Kong’un refah ve istikrarını tehlikeye soktuğunu belirtti.Hong Kong'da geniş kapsamlı bir genel grev düzenlenirken Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, protesto hareketinin tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Protestocuların, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesini çok riskli bir duruma soktuğunu belirten Lam, hukukun ve düzenin yeniden sağlanması için kararlı bir şekilde hareket edeceklerini kaydetti. Çin İrtibat Bürosu'na yumurta ve boya fırlatılması, Çin bayrağının limanda denize atılması gibi eylemlerin, "Tek ülke, iki sistem” prensibini tehdit ettiğini söyleyen Özerk Yönetim Başkanı, burada Hong Kong'un refah ve istikrarının söz konusu olduğunu belirtti. Göstericilerin Pekin yönetimine çok yakın olmakla suçladığı Lam, kendisine yöneltilen istifa çağrılarını da tekrar geri çevirdi.

Hong Kong'da, organizatörlerin verdiği bilgilere göre en az 24 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen genel grev nedeniyle Pazartesi sabahı ulaşımda ciddi aksamalar oldu. Göstericilerin metro ağının ve caddelerin bir kısmını tuttuğu, havalimanında 200'den fazla uçuşun iptal olduğu ve bazı metro ve otobüs hatlarının seferlerini yapamadığı bildiriliyor.