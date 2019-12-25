Hong Kong'da protestolar Noel akşamında da devam etti

Haziran başından bu yana kitlesel protestolara sahne olan Çin'in Hong Kong Özel İdare bölgesinde Noel akşamında protestocular ile polis bir kez daha karşı karşıya geldi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Noel akşamı kentin popüler alışveriş merkezlerinin (AVM) bulunduğu Mong Kok, Sha Tin ve Kawloon bölgelerinde toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahale etti.

Mong Kok'taki Langham Palace, Sha Tin'deki New Town Plaza ve Kawloon'daki Telford Plaza AVM'lerinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Kasklı ve gaz maskeli polislerin AVM'lerin içerisinde yakaladıkları bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.

Akşam saatlerinde Mong Kok'un Shanghai Caddesi'nde tedbir alan çevik kuvvet ekipleri caddede toplanan yüzlerce protestocuyu göz yaşartıcı gaz kapsülleri kullanarak dağıtmaya çalıştı.

- Baş Yönetici Lam'dan protestoculara tepki

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, dün akşam, Noel arifesinde başlattıkları eylemleri sürdüren protestocuları, "kutlama havasını bozdukları" gerekçesiyle eleştirdi.