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  4. Hong Kong'da protestolar Noel akşamında da devam etti

Hong Kong'da protestolar Noel akşamında da devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 23:31 | Son Güncelleme

Polis, alışveriş merkezlerinde toplanan protestoculara müdahale etti

Haziran başından bu yana kitlesel protestolara sahne olan Çin'in Hong Kong Özel İdare bölgesinde Noel akşamında protestocular ile polis bir kez daha karşı karşıya geldi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Noel akşamı kentin popüler alışveriş merkezlerinin (AVM) bulunduğu Mong Kok, Sha Tin ve Kawloon bölgelerinde toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahale etti.

Mong Kok'taki Langham Palace, Sha Tin'deki New Town Plaza ve Kawloon'daki Telford Plaza AVM'lerinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Kasklı ve gaz maskeli polislerin AVM'lerin içerisinde yakaladıkları bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.

Akşam saatlerinde Mong Kok'un Shanghai Caddesi'nde tedbir alan çevik kuvvet ekipleri caddede toplanan yüzlerce protestocuyu göz yaşartıcı gaz kapsülleri kullanarak dağıtmaya çalıştı.

- Baş Yönetici Lam'dan protestoculara tepki

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, dün akşam, Noel arifesinde başlattıkları eylemleri sürdüren protestocuları, "kutlama havasını bozdukları" gerekçesiyle eleştirdi.

Lam, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir grup umarsız ve bencil asinin yasa dışı eylemleri yalnıza kutlama havasını bozmakla kalmamış, yerel işletmeleri de olumsuz etkilemiştir. Hükümet kanun ve düzeni korumak ve Hong Kong'da huzuru sağlamak için elinden geleni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Hong Kong, dün akşam, Noel arifesinde düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında çatışmalara ve şiddet olaylarına sahne olmuştu. Maske takan bazı göstericiler, polis araçlarına ve bir karakola molotofkokteylleri atmış, trafik ışıklarını kırıp yolları kapatmıştı. Olaylar sırsında camları kırılan bir banka şubesinin girişinde yangın çıkmıştı.

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, tasarının 23 Ekim'de geri çekilmesine rağmen devam ediyor.

Göstericiler, demokrasi yanlısı protestoların hükümet tarafından "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

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