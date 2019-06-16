Hong Kong'da protestolar sürüyor

Siyahlara bürünen binlerce gösterici ellerinde beyaz çiçeklerle yine meydanlardaydı.Hong Kong'da Çin aleyhine faaliyette bulunduklarından kuşkulanılan kişilerin sınır dışı edilmelerini kolaylaştıracak yasa tasarısının yoğun protestolar karşısında askıya alınması gerginliği gidermeye yetmedi. Yaklaşık bir haftadır devam eden gösteriler pazar günü de sürdü. Siyah giysilerle gösteriye katılan protestocular Cumartesi günü yaşamını yitiren bir gösterici için beyaz çiçekler taşıdı.

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, tartışmalara yol açan yasa tasarısını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Protestocular ise askıya alınma açıklamasını yeterli ve inandırıcı bulmuyor, hükümetin tasarıyı tamamen gündeminden çıkarmasını istiyor.

Pekin yönetimi tarafından desteklenen Hong Kong lideri Carrie Lam ise cumartesi günkü basın toplantısında tasarının iptal edilmediğini, ertelendiğini açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi olan Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Çin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak Hong Kong'lular söz konusu tasarıya karşı çıkıyor. Yaklaşık bir haftadır gerçekleşen protesto eylemlerine yüzbinlerce kişi katıldı. Çıkan olaylarda 22'si polis, 80 kişi yaralandı, cumartesi günü çatıdan düşen bir gösterici ise yaşamını yitirdi.

DW,dpa /TY,HT

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