HABER

Hong Kong'da protestolar sürüyor

27.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Hong Kong’daki protestolarda eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Hong Kong'da Pekin Yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısını protesto gösterileri sekizinci haftasında.

Protestocuların hedefinde, geçen haftaki protesto gösterileri sonrasında polisin metroda insanlara saldıran bir gruba geç müdahale etmesi vardı.

Yasağa rağmen Cumartesi günü yine binlerce kişi sokağa çıktı. Polis göstericilere yer yer göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada protestoların güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği kaydedildi. Birçok protestocunun gösterilere baret, maske ve gaz maskesi takarak katıldığı görüldü.

Zaman zaman polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Bazı göstericiler barikat kurarak polise taş ve şişe atarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla yanıt verdi.

Beyaz giymiş yaklaşık 100 kişi geçen hafta Yuen Long metro istasyonunu basmış, burada siyah giyen protestocuların yanı sıra metroda bekleyenlere, gazetecilere ve milletvekillerine demir ve tahta sopalarla saldırmıştı. Olayda en az 45 kişi yaralanmıştı.

Ne olmuştu?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemiş, bunun üzerine Hong Kong’un lideri Carrie Lam tartışmalı sınır dışı yasasıyla ilgili olarak "yasa öldü" açıklaması yapmıştı.

Reuters, BW/BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Resmen duyurdular: Normal bir faaliyetResmen duyurdular: Normal bir faaliyet
Trump Meksika Sınırına Duvar İnşa EdebilecekTrump Meksika Sınırına Duvar İnşa Edebilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran balistik füze denemesi yaptığını teyit etti

Resmen duyurdular: Normal bir faaliyet

Yüksek Mahkeme'den Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

İsveç'te Türk restoranına bombalı saldırı!

İsveç'te Türk restoranına bombalı saldırı!

Ülke şokta! 25 bebek cesedi bulundu

Ülke şokta! 25 bebek cesedi bulundu

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.