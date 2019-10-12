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Hong Kong'da protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 18:57 | Son Güncelleme

Yönetimin 4 Ekim'de başlattığı maske yasağına rağmen göstericilerin çoğu maske taktı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin geçen hafta getirdiği maske yasağına rağmen göstericilerin çoğu eyleme maskeyle katıldı.

South China Morning Post'un haberine göre, yüzlerce gösterici, maske yasağını protesto için taktıkları maskelerle Hong Kong sokaklarını doldurdu.

İzinsiz düzenlenen gösteri genelde sakin geçerken bazı metro istasyonları ile bir kamu binasına molotofkokteyli atıldı, bazı dükkanlara zarar verildi.

Prince Edward ve Wan Chai bölgesinde toplanan bir grup protestocu, polisin göstericilere yönelik şiddete son vermesini istedi.

Protestolara katılımın geçen haftalara göre az olduğu gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin ile varılan anlaşma sonucu bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergisi artışını askıya aldığını duyurmuştu. Anlaşmanın Hong Kong için olumlu olduğunu öne süren Trump, bölgedeki protestoların azaldığını belirtmişti.

Geçen hafta cumartesi günü yürürlüğe giren yasa, maske takanlara azami bir yıl hapis cezası ve 3 bin 200 dolar para cezası öngörüyor.

- Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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