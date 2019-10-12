Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin geçen hafta getirdiği maske yasağına rağmen göstericilerin çoğu eyleme maskeyle katıldı.

South China Morning Post'un haberine göre, yüzlerce gösterici, maske yasağını protesto için taktıkları maskelerle Hong Kong sokaklarını doldurdu.

İzinsiz düzenlenen gösteri genelde sakin geçerken bazı metro istasyonları ile bir kamu binasına molotofkokteyli atıldı, bazı dükkanlara zarar verildi.

Prince Edward ve Wan Chai bölgesinde toplanan bir grup protestocu, polisin göstericilere yönelik şiddete son vermesini istedi.

Protestolara katılımın geçen haftalara göre az olduğu gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin ile varılan anlaşma sonucu bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergisi artışını askıya aldığını duyurmuştu. Anlaşmanın Hong Kong için olumlu olduğunu öne süren Trump, bölgedeki protestoların azaldığını belirtmişti.

Geçen hafta cumartesi günü yürürlüğe giren yasa, maske takanlara azami bir yıl hapis cezası ve 3 bin 200 dolar para cezası öngörüyor.