Hong Kong’da protestolar yasağa rağmen devam ediyor

Bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR Corps da gösteri nedeniyle metroların bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini duyururken, polis bazı yolları göstericilerin geçişine kapattı.

Kentteki bir kilise ve hükümet binalarının etrafında süren protesto nedeniyle ara ara trafik durma noktasına geldi.

Beyaz takma sakallı, geleneksel kostüm giyen ve elinde bastonuyla yürüyen biri “Bugün ben Musa’yım.” diyerek protestocuların 5 talebinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Hristiyan ve Budist inanç gruplarının üyelerinin de yer aldığı yürüyüşte kilise ilahileri seslendirildi.

Baret, kask, dizlik, gaz maskesi ve tıbbi maske giyen binlerce protestocu “Haydi Hong Kong, özgürlük için savaş” sloganlarıyla Central Polis Karakolu’na yürüdü.

Hong Kong’un Wan Chai bölgesindeki bir stadyumda gün içinde toplanan binlerce kişi, polis yasağına rağmen protesto gösterisi düzenledi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı 13’üncü haftasına giren hükümet karşıtı protestolar polis yasağına rağmen devam ediyor.

Diğer yandan yürüyüş yapılan bazı yollarda dükkan ve mağazalar kapanırken, camında göstericilere destek yazılarının da olduğu dükkanlar gözlemlendi.

- Gözaltına alınan protestocular serbest

Hong Kong’da dün gözaltına alınan hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Andy Chan ve Agnes Chow kefaletle serbest bırakıldı.

Wong ve Chow, haziranda Wan Chai semtindeki "polis karakollarını hedef alan yasa dışı bir gösteriye katılmak", "gösteriyi organize ve teşvik etmekle" itham edilirken, Chan ise "polise saldırmak" ve "isyan" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Çin medyası tarafından ayrılıkçı olarak nitelendirilen Wong ve Chow, Hong Kong'da 2014'te düzenlenen "Şemsiye Devrimleri" adlı protesto gösterilerinin önemli figürleri olarak görülüyor.

Ayrıca dün geç saatlerde Yasama Meclisi’ndeki muhalif delegelerden Jeremy Tam, Au Nok-hin ve Cheng Chung-tai polisi engellemek ve polise saldırmak suçlarından gözaltına alınmıştı.

Delege Au Nok-hin daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

- 31 Ağustos protestosu yasaklanmıştı