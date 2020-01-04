Hong Kong'da protestolarda görevli polislere fazla mesai ödenmesi tartışması

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen hazirandan bu yana devam eden protestolarda görevli polislere 1,2 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 154 milyon dolar) ekstra ödeme yapılması tartışmalara yol açtı.

Hong Kong basınındaki haberlere göre, bölgede geçen yıl haziranda başlayan protestolarda görev alan polislere, fazla mesai dahil çeşitli ilave ödemeler yapıldı.

Muhalefet delegelerinden Eddie Chu Hoi-dick'in, polislere yapılan ekstra ödemelerin araştırılması için hükümete yaptığı başvuruda, bölgede haziran-kasımda görevli polislere fazla mesailer dahil çeşitli kalemler altında 154 milyon dolar ödendiği ortaya çıktı.

Söz konusu ödeme tutarları, muhalefet delegelerince eleştirilirken; delegeler, polislere yapılan ilave ödemelerin durdurulması için mücadele edeceklerini kaydetti.

Polise yapılan ilave ödemelerin hukuka aykırı olduğunu savunan muhalefet, aynı ödemelerin sivil sektörde çalışan hukuk, hastane ve sağlık personellerine yapılmadığını vurguladı.

- Hong Kong'daki iade tasarısıyla başlayan protestolar