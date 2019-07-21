Hong Kong’da protestoların sonu gelmiyor

On binlerce gösterici Çin’den daha fazla özerklik talep ediyor.Hong Kong‘da Pekin Yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini ön gören yasa tasarısını protesto gösterileri yedinci haftasında da devam ediyor.

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam'ın tasarının rafa kaldırıldığını açıklamasına rağmen sokakları terk etmeyen eylemciler, Lam'ı "yalancılıkla" suçluyor.

30 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen bugün de sokağa çıkan on binlerce gösterici, parlamento yakınlarındaki bir caddeyi bloke etti. Yetkililer ise daha önce yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemek amacıyla şehir merkezinin kapatıldığını, protesto yürüyüşünün rotasının sınırlandırıldığını ve 5 bin polis memurunun görevlendirildiğini açıkladı.

Yetkililer, Çin'in merkezi hükümet irtibat ofisinin göstericilerin hedefi olduğunu bildirirken, polisin yürüyüş için belirlediği sınırı aşan bazı maskeli göstericilerin söz konusu binaya yumurta attığı kaydedildi. Geçen Cuma ele geçirilen patlayıcı maddelerin küçük bir bağımsızlık yanlısı grupla ilişiğinin ortaya çıkması ülkede güvenlik endişelerini artırmış, olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden birinin bu grubun üyesi olduğu açıklanmıştı.