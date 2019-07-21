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Hong Kong’da protestoların sonu gelmiyor

21.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Hong Kong’da hükümetin sınır dışı yasa tasarısını protesto eden eylemciler sokakları terk etmiyor.

Hong Kong’da protestoların sonu gelmiyor

On binlerce gösterici Çin’den daha fazla özerklik talep ediyor.Hong Kong‘da Pekin Yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini ön gören yasa tasarısını protesto gösterileri yedinci haftasında da devam ediyor.

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam'ın tasarının rafa kaldırıldığını açıklamasına rağmen sokakları terk etmeyen eylemciler, Lam'ı "yalancılıkla" suçluyor.

30 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen bugün de sokağa çıkan on binlerce gösterici, parlamento yakınlarındaki bir caddeyi bloke etti. Yetkililer ise daha önce yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemek amacıyla şehir merkezinin kapatıldığını, protesto yürüyüşünün rotasının sınırlandırıldığını ve 5 bin polis memurunun görevlendirildiğini açıkladı.

Yetkililer, Çin'in merkezi hükümet irtibat ofisinin göstericilerin hedefi olduğunu bildirirken, polisin yürüyüş için belirlediği sınırı aşan bazı maskeli göstericilerin söz konusu binaya yumurta attığı kaydedildi. Geçen Cuma ele geçirilen patlayıcı maddelerin küçük bir bağımsızlık yanlısı grupla ilişiğinin ortaya çıkması ülkede güvenlik endişelerini artırmış, olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden birinin bu grubun üyesi olduğu açıklanmıştı.

Daha fazla özerklik talebi

Protestolara neden olan sınır dışı tasarısı, kısa sürede kitlesel eylemlerle geniş çaplı bir harekete dönüşmüştü. Eylemleri organize edenler, Çin'in bölgedeki nüfuzunu artırmayı hedeflediğini savunuyor. Çin'den gelen tehdide, özerklik alanlarının genişletilmesi çağrısıyla yanıt verildiğini kaydeden göstericiler, genel oy hakkı talebinin yanı sıra özgürlüklerin kısıtlanmasına son verilmesini istiyor.

Çin, 1997 yılına kadar İngiltere'nin sömürgesi olan Hong Kong'u devralırken düşünce ve basın özgürlüğü gibi temel hakları en az 50 yıl boyunca teminat altına alma sözü vermişti. Hong Kong'da muhalifler, Pekin‘i "tek ülke iki sistem" olarak tanımlanan bu yapıyı giderek daha çok göz ardı etmekle ve verilen sözleri yerine getirmemekle suçluyor.

DW,rtr,AFP/SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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