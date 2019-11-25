HABER

Hong Kong'da seçimleri demokrasi yanlıları kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 09:15 | Son Güncelleme

Hong Kong'da altı aydır devam eden protesto gösterilerinin ardından yapılan yerel seçimlerde özel idare bölgesinin lideri Lam hezimete uğradı.

Hong Kong'da seçimleri demokrasi yanlıları kazandı

Sandıktan demokrasi yanlısı grup zaferle çıktı.Çin ve yerel hükümet karşıtı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü Çin'in özel idare bölgesi Hong Kong'da pazar günü halk sandık başına gitti. Altı aydır protestoların devam ettiği Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım oldu.

Yerel RTHK televizyonu demokrasi yanlısı grubun Hong Kong'daki 18 şehir meclisinde 452 sandalyenin 390'ını kazanarak çoğunluğu elde ettiğini duyurdu.

Çin'e bağlılığıyla bilinen özel idare bölgesinin başkanı Carrie Lam seçim sonuçları üzerine yaptığı açıklamada "Yönetim tabii ki vatandaşlarının görüşünü mütavazı bir şekilde dinleyecek ve bununla ilgili ciddi olarak düşünecektir" dedi. Yerel seçimler Lam için bir güven oylaması olarak görülüyordu.

Çin Hong Kong'daki seçimlerle ilgili doğrudan bir açıklamada bulunmasa da Dışişleri Bakanı Vang Yi Japonya'ya yaptığı ziyarete sırasında "Ne olursa olsun Hong Kong Çin'in bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Vang "Hong Kong'u karıştırma ya da rafahına ve istikrarına zarar verme yönündeki hiçbir girişim başarılı olamayacak" dedi.

Hong Kong'da haziran ayından beri devam eden gösterilerin hedefinde Lam da bulunuyordu. Zanlıların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepkiyle başlayan gösteriler zamanla Hong Kong yönetimini protestoya dönüştü. Göstericiler serbest seçimlere gidilmesini, göstericilere uygulanan polis şiddetinin bağımsız biçimde araştırılmasını ve 4 binden fazla tutuklunun serbest kalmasını istiyor. Hong Kong yönetimi lideri Carrie Lam'in istifa etmesi de göstericilerin talepleri arasındaydı.

AFP, Reuters/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı
Çin'in kamplarda tutulan Uygur Türkleri için verdiği 'beyin yıkama' talimatları sızdırıldıÇin'in kamplarda tutulan Uygur Türkleri için verdiği 'beyin yıkama' talimatları sızdırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

Aracını bırakıp kaçtı! Polislere verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Aracını bırakıp kaçtı! Polislere verdiği cevap şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en zenginlerinden Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı

Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı

Hong Kong'da düzenlenen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı

Hong Kong'da demokratlar seçimi kazandı!

Çin'in tartışmalı kamplara dair belgeleri basına sızdı: Kaçmalarına asla izin vermeyin

Gizli belgeler basına sızdı: Kaçmalarına asla izin vermeyin

ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı

Trump'a milyarder rakip!

Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Akademisyen canlı yayında gazeteciye saldırdı!

İran, gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı

İran, o ülkeyi suçladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.